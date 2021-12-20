https://ria.ru/20211220/gaz-1764581843.html
Министр энергетики МО Самарин рассказал о ходе газификации в регионе
Министр энергетики МО Самарин рассказал о ходе газификации в регионе - РИА Новости, 20.12.2021
Министр энергетики МО Самарин рассказал о ходе газификации в регионе
Договоры на внутридомовое газовое обслуживание заключили во всех домах Московской области. Договоры на обслуживание внутри квартир должны быть заключены до... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:54
2021-12-20T16:54
2021-12-20T16:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764581638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_142470911b746e5df242b1afbda04b3f.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Договоры на внутридомовое газовое обслуживание заключили во всех домах Московской области. Договоры на обслуживание внутри квартир должны быть заключены до конца февраля. Об этом написал телеканал "360".Он добавил, что еще в апреле этого года 88 многоквартирных домов были без договоров на газовое обслуживание, однако ситуацию взяли под контроль. На сегодняшний день все специализированные организации привели стоимость обслуживания к рекомендованной, кроме того, в регионе установили регламентированный перечень основных видов работ при техобслуживании."Уровень газификации в Московской области на сегодняшний день один из самых высоких в стране — 96,4%. Общее количество потребителей газа — 6 миллионов человек. У нас не газифицировано всего 3,6%", – заключил Самарин.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764581638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ee5b485633d4e700067630539ee651f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости.
Договоры на внутридомовое газовое обслуживание заключили во всех домах Московской области. Договоры на обслуживание внутри квартир должны быть заключены до конца февраля. Об этом написал телеканал "360"
.
"У нас было заключено за этот период 222 692 договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. <…> Осталось из более чем 2 миллионов квартир всего 579, где нет таких договоров. Это Долгопрудный, Руза, Клин, Егорьевск, Коломна", – рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.
Он добавил, что еще в апреле этого года 88 многоквартирных домов были без договоров на газовое обслуживание, однако ситуацию взяли под контроль. На сегодняшний день все специализированные организации привели стоимость обслуживания к рекомендованной, кроме того, в регионе установили регламентированный перечень основных видов работ при техобслуживании.
"Уровень газификации в Московской области на сегодняшний день один из самых высоких в стране — 96,4%. Общее количество потребителей газа — 6 миллионов человек. У нас не газифицировано всего 3,6%", – заключил Самарин.