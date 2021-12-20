https://ria.ru/20211220/gaz-1764581843.html

Министр энергетики МО Самарин рассказал о ходе газификации в регионе

Министр энергетики МО Самарин рассказал о ходе газификации в регионе - РИА Новости, 20.12.2021

Министр энергетики МО Самарин рассказал о ходе газификации в регионе

Договоры на внутридомовое газовое обслуживание заключили во всех домах Московской области. Договоры на обслуживание внутри квартир должны быть заключены до... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:54

2021-12-20T16:54

2021-12-20T16:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Договоры на внутридомовое газовое обслуживание заключили во всех домах Московской области. Договоры на обслуживание внутри квартир должны быть заключены до конца февраля. Об этом написал телеканал "360".Он добавил, что еще в апреле этого года 88 многоквартирных домов были без договоров на газовое обслуживание, однако ситуацию взяли под контроль. На сегодняшний день все специализированные организации привели стоимость обслуживания к рекомендованной, кроме того, в регионе установили регламентированный перечень основных видов работ при техобслуживании."Уровень газификации в Московской области на сегодняшний день один из самых высоких в стране — 96,4%. Общее количество потребителей газа — 6 миллионов человек. У нас не газифицировано всего 3,6%", – заключил Самарин.

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье)