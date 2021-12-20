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ФАС начала проверку увеличения цен на электроэнергию, пишут СМИ
ФАС начала проверку увеличения цен на электроэнергию, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2021
ФАС начала проверку увеличения цен на электроэнергию, пишут СМИ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по инициативе "Роснефти" начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части страны и на... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:08
2021-12-20T09:08
экономика
игорь сечин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
роснефть
урал
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по инициативе "Роснефти" начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части страны и на Урале, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников.ФАС попросила "Совет производителей энергии" (СПЭ, объединяет генерирующие компании России) и "Совет рынка" (регулятор энергорынков) объяснить скачки на рынке на сутки вперед (РСВ) в 2021 году, сообщили отраслевые источники газеты и подтвердили в антимонопольной службе. ФАС также поручила им обосновать поведение генерирующих компаний на торгах электроэнергией.Как следует из письма замглавы ФАС Виталия Королева, которое имеется в распоряжении издания, причиной расследования стало обращение главы "Роснефти" Игоря Сечина. Он обратил внимание на "значительный рост цен" на электроэнергию в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал) по отношению к доковидному 2019 году. Одной из причин роста цен, по мнению "Роснефти" являются "возросшие заявки производителей энергии" на торгах РСВ.В августе почти по половине (47%) групп точек поставки средневзвешенная цена в заявках электростанций увеличилась на 5% год к году, по 34,5% групп точек - на 10% и более, по 20% - более чем на 25%. В отношении более чем 40% совокупного ценового предложения генераторов средневзвешенная цена выросла на 100 рублей за 1 МВт.ч и более. В компании комментариев не дали.В СПЭ газете сказали, что постоянно взаимодействуют с федеральными органами власти. Там сообщили, что цена РСВ в первой ценовой зоне за 10 месяцев выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года по ряду причин - индексация цен на газ за 2019-2021 годы на 7,4%, рост потребления на фоне восстановления деловой активности и аномальной погоды, снижение выработки ГЭС из-за маловодности и АЭС из-за ремонтов.В "Совете рынка" добавили, что летом в ценовой структуре предложения ТЭС произошли изменения: в августе в ремонты выводили относительно менее дорогое оборудование. В результате замещение предложения произошло в том числе за счет включения оборудования с более дорогими заявками, находившегося в прошлом году в холодном резерве или в ремонтах.В Минэнерго заявили, что динамика цен на рынке электроэнергии объясняется "схемно-режимными физическими процессами, конкурентными заявками производителей и принятыми решениями правительства". Там также сообщили, что "Совет рынка" по каждому месяцу в случае необходимости предоставляет контролирующему органу статистику, а он уже принимает решения, есть ли основания для расследования.Как отмечает издание со ссылкой на отчеты "Совета рынка", аномальный рост цен начался в августе, когда средневзвешенный индекс РСВ вырос почти на 26% по отношению к августу 2019 года и достиг пика в 1,54 тысячи рублей за 1 МВт.ч. В сентябре показатель подскочил на 17,3%, а в октябре - на 11,3%. В целом с января по октябрь накопительным итогом средняя цена РСВ в первой ценовой зоне составила 1,39 тысячи рублей, что на 16% больше показателя 2020 года и на 7,7% - 2019 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/kitay-1763646006.html
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экономика, игорь сечин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), роснефть, урал, россия
09:08 20.12.2021
 
ФАС начала проверку увеличения цен на электроэнергию, пишут СМИ

"Коммерсант": ФАС по обращению "Роснефти" начала проверку увеличения цен на электроэнергию

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму.
Высоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму. - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по инициативе "Роснефти" начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части страны и на Урале, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников.
ФАС попросила "Совет производителей энергии" (СПЭ, объединяет генерирующие компании России) и "Совет рынка" (регулятор энергорынков) объяснить скачки на рынке на сутки вперед (РСВ) в 2021 году, сообщили отраслевые источники газеты и подтвердили в антимонопольной службе. ФАС также поручила им обосновать поведение генерирующих компаний на торгах электроэнергией.
Как следует из письма замглавы ФАС Виталия Королева, которое имеется в распоряжении издания, причиной расследования стало обращение главы "Роснефти" Игоря Сечина. Он обратил внимание на "значительный рост цен" на электроэнергию в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал) по отношению к доковидному 2019 году. Одной из причин роста цен, по мнению "Роснефти" являются "возросшие заявки производителей энергии" на торгах РСВ.
В августе почти по половине (47%) групп точек поставки средневзвешенная цена в заявках электростанций увеличилась на 5% год к году, по 34,5% групп точек - на 10% и более, по 20% - более чем на 25%. В отношении более чем 40% совокупного ценового предложения генераторов средневзвешенная цена выросла на 100 рублей за 1 МВт.ч и более. В компании комментариев не дали.
В СПЭ газете сказали, что постоянно взаимодействуют с федеральными органами власти. Там сообщили, что цена РСВ в первой ценовой зоне за 10 месяцев выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года по ряду причин - индексация цен на газ за 2019-2021 годы на 7,4%, рост потребления на фоне восстановления деловой активности и аномальной погоды, снижение выработки ГЭС из-за маловодности и АЭС из-за ремонтов.
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В "Совете рынка" добавили, что летом в ценовой структуре предложения ТЭС произошли изменения: в августе в ремонты выводили относительно менее дорогое оборудование. В результате замещение предложения произошло в том числе за счет включения оборудования с более дорогими заявками, находившегося в прошлом году в холодном резерве или в ремонтах.
В Минэнерго заявили, что динамика цен на рынке электроэнергии объясняется "схемно-режимными физическими процессами, конкурентными заявками производителей и принятыми решениями правительства". Там также сообщили, что "Совет рынка" по каждому месяцу в случае необходимости предоставляет контролирующему органу статистику, а он уже принимает решения, есть ли основания для расследования.
Как отмечает издание со ссылкой на отчеты "Совета рынка", аномальный рост цен начался в августе, когда средневзвешенный индекс РСВ вырос почти на 26% по отношению к августу 2019 года и достиг пика в 1,54 тысячи рублей за 1 МВт.ч. В сентябре показатель подскочил на 17,3%, а в октябре - на 11,3%. В целом с января по октябрь накопительным итогом средняя цена РСВ в первой ценовой зоне составила 1,39 тысячи рублей, что на 16% больше показателя 2020 года и на 7,7% - 2019 года.
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ЭкономикаИгорь СечинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоснефтьУралРоссия
 
 
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