Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20211220/elektroenergiya-1764509600.html
В Белоруссии анонсировали запуск общего рынка электроэнергии в 2024 году
В Белоруссии анонсировали запуск общего рынка электроэнергии в 2024 году - РИА Новости, 20.12.2021
В Белоруссии анонсировали запуск общего рынка электроэнергии в 2024 году
Объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и РФ начнет свою работу с 1 января 2024 года, сообщил в понедельник в Минске белорусский министр энергетики Виктор... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:21
2021-12-20T15:16
белоруссия
россия
экономика
парламентское собрание союза беларуси и россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583502731_0:143:2736:1682_1920x0_80_0_0_996e04991211b18a47c7740357339bce.jpg
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и РФ начнет свою работу с 1 января 2024 года, сообщил в понедельник в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич."В соответствии с утвержденной союзной программой… предусмотрено начало работы этого рынка с 1 января 2024 года в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования, а с 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран – как производителям, так и потребителям электроэнергии", - сказал министр на пресс-конференции.
https://ria.ru/20211213/soyuz-1763465032.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583502731_152:0:2584:1824_1920x0_80_0_0_02e1ed9d74e0ff963ea999e69c03cce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, экономика
11:21 20.12.2021 (обновлено: 15:16 20.12.2021)
 
В Белоруссии анонсировали запуск общего рынка электроэнергии в 2024 году

Министр Каранкевич: общий рынок энергии России и Белоруссии начнет работу в 2024 году

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и РФ начнет свою работу с 1 января 2024 года, сообщил в понедельник в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
"В соответствии с утвержденной союзной программой… предусмотрено начало работы этого рынка с 1 января 2024 года в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования, а с 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран – как производителям, так и потребителям электроэнергии", - сказал министр на пресс-конференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 14:06Союзное государство
Союз Белоруссии и России будет сильнее, чем ЕС, заявил Лукашенко
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Байден завел щенка немецкой овчарки
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
23:05Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене
22:53Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке
22:52Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ
Лента новостейМолния
Байден завел щенка немецкой овчаркиНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном мореПорошенко не придет на допрос по делу о госизменеЕлизавета II отметит Рождество в Виндзорском замкеАрмения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ