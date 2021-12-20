https://ria.ru/20211220/elektroenergiya-1764509600.html

В Белоруссии анонсировали запуск общего рынка электроэнергии в 2024 году

В Белоруссии анонсировали запуск общего рынка электроэнергии в 2024 году - РИА Новости, 20.12.2021

В Белоруссии анонсировали запуск общего рынка электроэнергии в 2024 году

Объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и РФ начнет свою работу с 1 января 2024 года, сообщил в понедельник в Минске белорусский министр энергетики Виктор... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:21

2021-12-20T11:21

2021-12-20T15:16

белоруссия

россия

экономика

парламентское собрание союза беларуси и россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583502731_0:143:2736:1682_1920x0_80_0_0_996e04991211b18a47c7740357339bce.jpg

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и РФ начнет свою работу с 1 января 2024 года, сообщил в понедельник в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич."В соответствии с утвержденной союзной программой… предусмотрено начало работы этого рынка с 1 января 2024 года в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования, а с 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран – как производителям, так и потребителям электроэнергии", - сказал министр на пресс-конференции.

https://ria.ru/20211213/soyuz-1763465032.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, экономика