https://ria.ru/20211220/elektroenergiya-1764509600.html
В Белоруссии анонсировали запуск общего рынка электроэнергии в 2024 году
В Белоруссии анонсировали запуск общего рынка электроэнергии в 2024 году - РИА Новости, 20.12.2021
В Белоруссии анонсировали запуск общего рынка электроэнергии в 2024 году
Объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и РФ начнет свою работу с 1 января 2024 года, сообщил в понедельник в Минске белорусский министр энергетики Виктор... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:21
2021-12-20T11:21
2021-12-20T15:16
белоруссия
россия
экономика
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и РФ начнет свою работу с 1 января 2024 года, сообщил в понедельник в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич."В соответствии с утвержденной союзной программой… предусмотрено начало работы этого рынка с 1 января 2024 года в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования, а с 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран – как производителям, так и потребителям электроэнергии", - сказал министр на пресс-конференции.
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белоруссия, россия, экономика
11:21 20.12.2021 (обновлено: 15:16 20.12.2021)
В Белоруссии анонсировали запуск общего рынка электроэнергии в 2024 году
Министр Каранкевич: общий рынок энергии России и Белоруссии начнет работу в 2024 году