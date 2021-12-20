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Зеленский заявил о готовности Киева к урегулированию в Донбассе
Зеленский заявил о готовности Киева к урегулированию в Донбассе - РИА Новости, 20.12.2021
Зеленский заявил о готовности Киева к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассказал президентам Польши и Литвы Анджею Дуде и Гитанасу Науседе о готовности Киева к мирному урегулированию РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:32
2021-12-20T15:32
в мире
украина
литва
польша
владимир зеленский
анджей дуда
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассказал президентам Польши и Литвы Анджею Дуде и Гитанасу Науседе о готовности Киева к мирному урегулированию в Донбассе и проведению встречи в "нормандском формате" (Украина, РФ, Франция, Германия).Зеленский, Дуда и Науседа в понедельник провели встречу в рамках "Люблинского треугольника" в Ивано-Франковской области на Украине. Формат "Люблинского треугольника" был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура."Я детально рассказал о наших мирных инициативах в рамках трехсторонней контактной группы, в рамках минского заседания, готовность к диалогу, попытки организовать встречу в "нормандском формате", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентами Польши и Литвы. По его словам, Варшава и Вильнюс выразили поддержку усилиям Киева."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html
https://ria.ru/20211216/zelenskiy-1764096395.html
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в мире, украина, литва, польша, владимир зеленский, анджей дуда, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, гитанас науседа
15:32 20.12.2021
 
Зеленский заявил о готовности Киева к урегулированию в Донбассе

Президент Зеленский рассказал Науседе и Дуде о готовности к урегулированию в Донбассе

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассказал президентам Польши и Литвы Анджею Дуде и Гитанасу Науседе о готовности Киева к мирному урегулированию в Донбассе и проведению встречи в "нормандском формате" (Украина, РФ, Франция, Германия).
Зеленский, Дуда и Науседа в понедельник провели встречу в рамках "Люблинского треугольника" в Ивано-Франковской области на Украине. Формат "Люблинского треугольника" был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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"Я детально рассказал о наших мирных инициативах в рамках трехсторонней контактной группы, в рамках минского заседания, готовность к диалогу, попытки организовать встречу в "нормандском формате", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентами Польши и Литвы. По его словам, Варшава и Вильнюс выразили поддержку усилиям Киева.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу 1+1 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 17:32
Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с Россией
 
В миреУкраинаЛитваПольшаВладимир ЗеленскийАнджей ДудаСитуация на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРГитанас Науседа
 
 
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