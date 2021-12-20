https://ria.ru/20211220/deti-1764614001.html

50 детских садов планируют построить в Московской области в 2022 году

50 детских садов планируют построить в Московской области в 2022 году - РИА Новости, 20.12.2021

50 детских садов планируют построить в Московской области в 2022 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах строительства новых детских садов в регионе. В 2022 году их появится еще 50. Об этом сообщил... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:46

2021-12-20T19:46

2021-12-20T19:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах строительства новых детских садов в регионе. В 2022 году их появится еще 50. Об этом сообщил телеканал "360"."На следующий год мы запланировали строительство еще 50 садов, в том числе мини-садов", – рассказал Воробьев.Губернатор региона добавил, что детские сады являются очень востребованными объектами у жителей МО.Строительство активно велось и в уходящем году. В понедельник, 20 декабря, открылось 11 детских садов, еще девять планируется открыть до конца года – в Одинцовском округе и Красногорске.

https://ria.ru/20211216/remont-1764020191.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев