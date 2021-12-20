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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211220/deti-1764614001.html
50 детских садов планируют построить в Московской области в 2022 году
50 детских садов планируют построить в Московской области в 2022 году - РИА Новости, 20.12.2021
50 детских садов планируют построить в Московской области в 2022 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах строительства новых детских садов в регионе. В 2022 году их появится еще 50. Об этом сообщил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:46
2021-12-20T19:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах строительства новых детских садов в регионе. В 2022 году их появится еще 50. Об этом сообщил телеканал "360"."На следующий год мы запланировали строительство еще 50 садов, в том числе мини-садов", – рассказал Воробьев.Губернатор региона добавил, что детские сады являются очень востребованными объектами у жителей МО.Строительство активно велось и в уходящем году. В понедельник, 20 декабря, открылось 11 детских садов, еще девять планируется открыть до конца года – в Одинцовском округе и Красногорске.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
19:46 20.12.2021
 

50 детских садов планируют построить в Московской области в 2022 году

© РИА Новости / Варвара ГертьеДети в детском саду во время обеда
Дети в детском саду во время обеда - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах строительства новых детских садов в регионе. В 2022 году их появится еще 50. Об этом сообщил телеканал "360".
"На следующий год мы запланировали строительство еще 50 садов, в том числе мини-садов", – рассказал Воробьев.
Губернатор региона добавил, что детские сады являются очень востребованными объектами у жителей МО.
Строительство активно велось и в уходящем году. В понедельник, 20 декабря, открылось 11 детских садов, еще девять планируется открыть до конца года – в Одинцовском округе и Красногорске.
Ремонт фасада дома - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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