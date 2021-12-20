22:31 20.12.2021 (обновлено: 00:02 21.12.2021)
Госдеп оценил предложения России по гарантиям безопасности
Представитель Госдепа Прайс: предложения России по безопасности не развеяли опасения США
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
"Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность", — сказал он на брифинге.
По словам Прайса, Россия сообщила, что волнует ее, но у США есть свои поводы для беспокойства.
"Любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности", — заключил представитель Госдепа.
17 декабря, 21:53В ЕС прокомментировали предложение России по гарантиям безопасности
На минувшей неделе МИД представил проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашений об обеспечении безопасности России и стран — членов НАТО. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая Украину. Помимо этого, исключается развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года.
Предложение России также предусматривает отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
В Североатлантическом альянсе подтвердили, что получили документы, будут их изучать и обсуждать, но примут во внимание и мнение Киева.
В начале декабря состоялись переговоры Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. В Вашингтоне после этого сообщили, что готовится встреча с участием США, ведущих стран НАТО и России, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.