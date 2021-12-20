https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764630076.html

Госдеп оценил предложения России по гарантиям безопасности

Госдеп оценил предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 21.12.2021

Госдеп оценил предложения России по гарантиям безопасности

Предложения Москвы по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, волнующие Вашингтон, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-20T22:31

2021-12-20T22:31

2021-12-21T00:02

в мире

сша

вашингтон (город)

нато

нед прайс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Предложения Москвы по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, волнующие Вашингтон, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс."Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность", — сказал он на брифинге.По словам Прайса, Россия сообщила, что волнует ее, но у США есть свои поводы для беспокойства."Любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности", — заключил представитель Госдепа.На минувшей неделе МИД представил проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашений об обеспечении безопасности России и стран — членов НАТО. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая Украину. Помимо этого, исключается развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года.Предложение России также предусматривает отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.В Североатлантическом альянсе подтвердили, что получили документы, будут их изучать и обсуждать, но примут во внимание и мнение Киева.В начале декабря состоялись переговоры Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. В Вашингтоне после этого сообщили, что готовится встреча с участием США, ведущих стран НАТО и России, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.

https://ria.ru/20211217/garantii-1764329318.html

https://ria.ru/20211220/nato-1764610163.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), нато, нед прайс, россия