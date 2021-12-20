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В Белоруссии рассмотрят предоставление польскому солдату статуса беженца
В Белоруссии рассмотрят предоставление польскому солдату статуса беженца - РИА Новости, 20.12.2021
В Белоруссии рассмотрят предоставление польскому солдату статуса беженца
МВД Белоруссии сообщило, что приняло к рассмотрению ходатайство польского солдата Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:32
2021-12-20T16:32
2021-12-20T16:46
мвд белоруссии
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что приняло к рассмотрению ходатайство польского солдата Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца."В соответствии с Законом "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь" в органы внутренних дел поступило ходатайство гражданина Польши Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь. В настоящее время оно принято к рассмотрению", - говорится в сообщении МВД Белоруссии в Telegram-канале.Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Отмечалось, что в четверг белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий вооруженных сил Польши Чечко Эмиль, 1996 года рождения. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.
https://ria.ru/20211217/polsha-1764276856.html
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мвд белоруссии, в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:32 20.12.2021 (обновлено: 16:46 20.12.2021)
В Белоруссии рассмотрят предоставление польскому солдату статуса беженца
МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство польского солдата Чечко об убежище