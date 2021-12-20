https://ria.ru/20211220/baza-1764546153.html

В Москве появится единая цифровая база бездомных животных

В Москве появится единая цифровая база бездомных животных - РИА Новости, 20.12.2021

В Москве появится единая цифровая база бездомных животных

Столичное правительство создает общую электронную базу для всех приютов бездомных животных с анкетами собак и кошек. Каталог появится на официальном сайте мэра... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:13

2021-12-20T14:13

2021-12-20T14:13

общество

москва

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Столичное правительство создает общую электронную базу для всех приютов бездомных животных с анкетами собак и кошек. Каталог появится на официальном сайте мэра Москвы. Собранная информация поможет не только отслеживать судьбу животных, но и искать для них хозяев. Об этом сообщил портал mos.ru.В персональные профили внесут информацию о виде, поле, весе, окрасе, предположительном возрасте и состоянии здоровья каждого животного. Там же будут отметки о вакцинации, обработках от паразитов и прочие ветеринарные документы, а также о прохождении курса социализации, позволяющего наладить отношения с человеком."В столичных приютах содержатся около 17 тысяч бездомных собак и кошек. И хотя сотрудники приютов и волонтеры прилагают все усилия, чтобы их подопечные жили в сухости и тепле, были здоровы и сыты, они не могут заменить питомцам любящих хозяев. Поэтому появилась потребность в создании единой базы, которая позволит систематизировать информацию о животных, а в дальнейшем поможет создать публичный сервис для пристройства собак и кошек", – рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.Благодаря единой электронной базе станет проще получить всю информацию о конкретном животном, поскольку к каждому профилю будут прикреплены сканы всех документов. Кроме того, с помощью новой системы сотрудникам приютов станет легче вести документооборот и готовить отчетность. Также это позволит обеспечит контроль за правильным содержанием подопечных.Сейчас проходит тестирование пилотного проекта в двух городских приютах: "Зеленоград" и "Зоорассвет". В них содержатся 450 кошек и более 1,2 тысячи собак. Информация о каждом животном будет занесена в систему. Если эксперимент окажется успешным, базу внедрят в ветеринарную автоматизированную систему (ВетАС), и к работе с системой начнут подключать другие городские и частные приюты для животных.

https://ria.ru/20211126/zoomonitoring-1760923489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва