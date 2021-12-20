https://ria.ru/20211220/basta-1764521009.html
Националисты пытались сорвать концерт Басты в Киеве
Националисты пытались сорвать концерт Басты в Киеве - РИА Новости, 20.12.2021
Националисты пытались сорвать концерт Басты в Киеве
Националисты пытались помешать выступлению российского рэпера Басты в Киеве, сообщает интернет-издание "Обозреватель". РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:17
2021-12-20T12:17
2021-12-20T13:01
шоубиз
украина
киев
баста (василий вакуленко)
министерство культуры украины
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КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Националисты пытались помешать выступлению российского рэпера Басты в Киеве, сообщает интернет-издание "Обозреватель"."Активисты собрались возле клуба StereoPlaza, протестуя против проведения концерта. Они отмечают, что Баста — "пророссийский" исполнитель: посещал оккупированный Крым в обход Украины с концертами, а еще участвовал в съемках фильма о "Крымском" мосте", — пишет издание.Кроме того, собравшиеся принесли плакаты с надписями: "Баста = Путин", "Нет московской экспансии в Украине", "Московские исполнители — московские танки", "Кто не успел оплатить агрессию РФ?", и жгли фаеры.Как заявили ранее в Службе безопасности Украины, они не располагают информацией о том, что российские артисты Василий Вакуленко (Баста), Ирина Воробьева (Круг) и Елизавета Иванцив (Елка) в последнее время не ездили незаконно в Крым, поэтому артисты могут выступать в стране. Украинское Министерство культуры в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". Среди российских артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень регулярно расширяется.
https://ria.ru/20211111/basta-1758433801.html
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украина, киев, баста (василий вакуленко), министерство культуры украины
12:17 20.12.2021 (обновлено: 13:01 20.12.2021)
Националисты пытались сорвать концерт Басты в Киеве
"Обозреватель": националисты пытались сорвать концерт российского рэпера Басты в Киеве