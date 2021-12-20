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Во Внуково прокомментировали инцидент с разгрузкой багажа

Во Внуково прокомментировали инцидент с разгрузкой багажа - РИА Новости, 20.12.2021

Во Внуково прокомментировали инцидент с разгрузкой багажа

Грузчики на опубликованной в Telegram видеозаписи кидают не багаж, а пледы, которые входят в бортовое имущество и после разгрузки отправятся в химчистку,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:18

2021-12-20T16:18

2021-12-20T16:23

происшествия

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внуково

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новости - туризм

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Грузчики на опубликованной в Telegram видеозаписи кидают не багаж, а пледы, которые входят в бортовое имущество и после разгрузки отправятся в химчистку, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Внуково".Ранее в Telegram появилась видеозапись, на которой видно, как грузчики возле самолета неаккуратно кидают некие сумки. В описании к видео сообщалось, что так происходит разгрузка багажа во "Внуково"."На видео запечатлена работа службы, которая занимается уборкой воздушных судов, а не загрузкой/выгрузкой багажа авиапассажиров. На кадрах видео - разгрузка бортового имущества: использованных мягких пледов. После разгрузки вещи будут отправлены в химчистку для санитарной обработки. Загрузка и выгрузка багажа пассажиров в международном аэропорту "Внуково" находится в ведении службы, которая не имеет отношения к данному видео", - сказали в пресс-службе.

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происшествия, аэропорт, внуково, россия, новости - туризм