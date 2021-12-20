https://ria.ru/20211220/avtodoroga-1764942129.html

В Самарской области благодаря нацпроекту появилась новая автодорога

В Самарской области благодаря нацпроекту появилась новая автодорога - РИА Новости, 22.12.2021

В Самарской области благодаря нацпроекту появилась новая автодорога

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию автомобильной дороги в микрорайоне "Южный город". Объект реализован в рамках программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-20T16:29

2021-12-20T16:29

2021-12-22T16:44

общество

самарская область

волжский район

сергей назаров

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САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию автомобильной дороги в микрорайоне "Южный город". Объект реализован в рамках программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает министерство строительства области.Общая протяженность четырехполосной автомобильной дороги составляет 978 метров. Ширина проезжей части 15 метров.Подрядчик выполнил укладку дорожного полотна, устройство разметки. На территории вдоль проездов выполнено благоустройство, созданы тротуары, появились остановочные павильоны, светофоры, дорожные знаки и освещение. Дорожное сооружение оснащено ливневым водоотведением с локальной системой очистки сточных вод.Развитие жилищного строительства в Самарской области и обеспечение новостроек инфраструктурой — на особом контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона не раз подчеркивал, что параллельно в новых микрорайонах должны появляться и дома, и транспортные развязки, а также детские сады, школы, поликлиники. Все те объекты, которые делают жизнь людей комфортной.Ранее и.о. руководителя управления градостроительства и ЖКХ Волжского района Самарской области Сергей Назаров отметил: "В планах строительство участка дороги, идущей вдоль садиков в сторону проектируемой школы. В дальнейшей перспективе планируется построенные дороги соединить с улицей Уральской".

https://ria.ru/20211220/samara-1764533309.html

самарская область

волжский район

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общество, самарская область, волжский район, сергей назаров