https://ria.ru/20211219/voyna-1764435421.html

От США отвернулась даже Мексика

Америку обвинили в провоцировании третьей мировой войны - РИА Новости, 19.12.2021

От США отвернулась даже Мексика

Действия США на международной арене подталкивают мир к третьей мировой войне. Об этом пишет профессор Национального автономного университета Мексики Джон... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:11

2021-12-19T14:11

2021-12-19T15:10

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Действия США на международной арене подталкивают мир к третьей мировой войне. Об этом пишет профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada."По части внешней политики в глаза бросается безответственное отношение (Вашингтона. — Прим. ред.) к взвешиванию рисков начала третьей мировой войны и откладывание решений по контролю за выбросом парниковых газов, повышающих температуру на нашей планете", — пишет автор.По мнению специалиста, именно агрессивное поведение НАТО и США угрожает существованию всего человечества."Американские политические лидеры не только ведут себя высокомерно и очень рискованно пренебрегают чувством такта в многополярном мире, но еще и отвергают вестфальскую систему (принцип государственного суверенитета. — Прим. ред.), действующую в ООН", — подчеркивает Саксе-Фернандес.В заключение он добавляет, что все это развивается на фоне биоклиматической и капиталистической катастрофы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211218/propaganda-1764339663.html

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в мире, сша, вашингтон (город), оон, нато