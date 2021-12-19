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От США отвернулась даже Мексика
Америку обвинили в провоцировании третьей мировой войны - РИА Новости, 19.12.2021
От США отвернулась даже Мексика
Действия США на международной арене подталкивают мир к третьей мировой войне. Об этом пишет профессор Национального автономного университета Мексики Джон... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:11
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Действия США на международной арене подталкивают мир к третьей мировой войне. Об этом пишет профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada."По части внешней политики в глаза бросается безответственное отношение (Вашингтона. — Прим. ред.) к взвешиванию рисков начала третьей мировой войны и откладывание решений по контролю за выбросом парниковых газов, повышающих температуру на нашей планете", — пишет автор.По мнению специалиста, именно агрессивное поведение НАТО и США угрожает существованию всего человечества."Американские политические лидеры не только ведут себя высокомерно и очень рискованно пренебрегают чувством такта в многополярном мире, но еще и отвергают вестфальскую систему (принцип государственного суверенитета. — Прим. ред.), действующую в ООН", — подчеркивает Саксе-Фернандес.В заключение он добавляет, что все это развивается на фоне биоклиматической и капиталистической катастрофы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211218/propaganda-1764339663.html
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в мире, сша, вашингтон (город), оон, нато
14:11 19.12.2021 (обновлено: 15:10 19.12.2021)
 
Америку обвинили в провоцировании третьей мировой войны

La Jornada: безответственная политика США приведет к третьей мировой войне

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме США
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме США - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Действия США на международной арене подталкивают мир к третьей мировой войне. Об этом пишет профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada.
"По части внешней политики в глаза бросается безответственное отношение (Вашингтона. — Прим. ред.) к взвешиванию рисков начала третьей мировой войны и откладывание решений по контролю за выбросом парниковых газов, повышающих температуру на нашей планете", — пишет автор.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
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По мнению специалиста, именно агрессивное поведение НАТО и США угрожает существованию всего человечества.
"Американские политические лидеры не только ведут себя высокомерно и очень рискованно пренебрегают чувством такта в многополярном мире, но еще и отвергают вестфальскую систему (принцип государственного суверенитета. — Прим. ред.), действующую в ООН", — подчеркивает Саксе-Фернандес.
В заключение он добавляет, что все это развивается на фоне биоклиматической и капиталистической катастрофы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 20:43
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В миреСШАВашингтон (город)ООННАТО
 
 
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