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В Сочи оползень повредил магистральный водовод
В Сочи оползень повредил магистральный водовод - РИА Новости, 19.12.2021
В Сочи оползень повредил магистральный водовод
Оползень, образовавшийся из-за ливней в Сочи, повредил магистральный водовод, сообщили в пресс-службе МУП "Водоканал". РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T12:19
2021-12-19T16:39
происшествия
сочи
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СОЧИ, 19 дек — РИА Новости. Оползень, образовавшийся из-за ливней в Сочи, повредил магистральный водовод, сообщили в пресс-службе МУП "Водоканал".В результате аварии перебои с водоснабжением коснулись жителей десяти улиц Хостинского района.В социальных сетях появилось видео, на котором под большим давлением плотная струя воды бьет вверх."Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Горно-Стрелковой дивизии. Вода под давлением вырвалась на высоту более 23 метров, вызвав локальное подтопление территории", — сообщили на предприятии. Специалисты устраняют последствия прорыва. Подача воды в дома может быть ограничена на улицах: Кубанская, Красная, Яна Фабрициуса, 20 ГСД, Бытха, Ломоносовская, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева и в переулке Ряжский, уточнили в МУП "Водоканал".
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происшествия, сочи
12:19 19.12.2021 (обновлено: 16:39 19.12.2021)
 
В Сочи оползень повредил магистральный водовод

Оползень, вызванный сильными дождями в Сочи, повредил магистральный водовод

© Фото : МУП г.Сочи "Водоканал"Оползень повредил магистральный водовод в Хостинском районе Сочи
Оползень повредил магистральный водовод в Хостинском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Фото : МУП г.Сочи "Водоканал"
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СОЧИ, 19 дек — РИА Новости. Оползень, образовавшийся из-за ливней в Сочи, повредил магистральный водовод, сообщили в пресс-службе МУП "Водоканал".
В результате аварии перебои с водоснабжением коснулись жителей десяти улиц Хостинского района.
В социальных сетях появилось видео, на котором под большим давлением плотная струя воды бьет вверх.
"Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Горно-Стрелковой дивизии. Вода под давлением вырвалась на высоту более 23 метров, вызвав локальное подтопление территории", — сообщили на предприятии.
Специалисты устраняют последствия прорыва. Подача воды в дома может быть ограничена на улицах: Кубанская, Красная, Яна Фабрициуса, 20 ГСД, Бытха, Ломоносовская, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева и в переулке Ряжский, уточнили в МУП "Водоканал".
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