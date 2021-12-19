https://ria.ru/20211219/moskva-1764416030.html
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве - РИА Новости, 19.12.2021
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра и метели, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T09:15
2021-12-19T09:15
2021-12-19T09:15
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра и метели, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 06.00 понедельника."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, местами ожидается метель. В столице и области предупреждение действует до 21.00 понедельника.
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/pogoda-1764243269.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве до вечера понедельника