https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764446057.html

Главврач московской больницы оценила эмоциональное состояние персонала

Главврач московской больницы оценила эмоциональное состояние персонала - РИА Новости, 19.12.2021

Главврач московской больницы оценила эмоциональное состояние персонала

Терять семьи целиком в мирное время это ужасная трагедия, физически ощущается усталость персонала больниц, сообщила главный врач городской клинической больницы... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:56

2021-12-19T15:56

2021-12-19T15:56

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марьяна лысенко

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Терять семьи целиком в мирное время это ужасная трагедия, физически ощущается усталость персонала больниц, сообщила главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Она отметила, что "в мирное время терять семьи целиком - это ужасная трагедия, вот уже просто ощущается физически усталость персонала, эмоциональная и от бесконечного труда в СИЗах, да, это тоже всё равно имеет место быть".

https://ria.ru/20211219/covid-19-1764441645.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, марьяна лысенко