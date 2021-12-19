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Главврач московской больницы оценила эмоциональное состояние персонала
Главврач московской больницы оценила эмоциональное состояние персонала - РИА Новости, 19.12.2021
Главврач московской больницы оценила эмоциональное состояние персонала
Терять семьи целиком в мирное время это ужасная трагедия, физически ощущается усталость персонала больниц, сообщила главный врач городской клинической больницы... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:56
2021-12-19T15:56
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
марьяна лысенко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Терять семьи целиком в мирное время это ужасная трагедия, физически ощущается усталость персонала больниц, сообщила главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Она отметила, что "в мирное время терять семьи целиком - это ужасная трагедия, вот уже просто ощущается физически усталость персонала, эмоциональная и от бесконечного труда в СИЗах, да, это тоже всё равно имеет место быть".
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, марьяна лысенко
15:56 19.12.2021
 
Главврач московской больницы оценила эмоциональное состояние персонала

Главврач московской больницы Лысенко: ощущается усталость врачей из-за смертей от COVID-19

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Терять семьи целиком в мирное время это ужасная трагедия, физически ощущается усталость персонала больниц, сообщила главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
"История, с которой мы очень сложно справляемся эмоционально, когда поступает семья там из четырех-пяти человек, а выходит один, это катастрофа не только для этой семьи, но и для нас, мы не можем с этим примириться совершенно", - сказала Лысенко.
Она отметила, что "в мирное время терять семьи целиком - это ужасная трагедия, вот уже просто ощущается физически усталость персонала, эмоциональная и от бесконечного труда в СИЗах, да, это тоже всё равно имеет место быть".
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