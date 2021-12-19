Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764445394.html
В Забайкалье предупредили о снижении численности населения из-за COVID-19
В Забайкалье предупредили о снижении численности населения из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021
В Забайкалье предупредили о снижении численности населения из-за COVID-19
Губернатор Забайкалья Александр Осипов во время послания Законодательному собранию региона заявил, что население края может из-за коронавируса стать меньше... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:48
2021-12-19T15:48
распространение коронавируса
общество
забайкальский край
здоровье - общество
александр осипов
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572613676_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_bf0591088e7be5d33e0098ca93de083f.jpg
ЧИТА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов во время послания Законодательному собранию региона заявил, что население края может из-за коронавируса стать меньше миллиона."Есть регионы и беднее Забайкальского края, но где меньше, чем у нас, убийств, суицидов, пьянства, поножовщины, насильственных преступлений, наркомании и так далее. Ещё недавно Забайкальский край по историческим меркам насчитывал численность населения 1,37 миллиона человек. Сейчас у нас уже немногим более миллиона человек. В плохом смысле благодаря вкладу коронавируса, есть риск уйти на численность (населения - ред.) региона менее миллиона человек. Это очень серьезный и очень опасный вызов. И хотя у нас есть на сегодня положительные тенденции уменьшения убыли населения Забайкальского края, особенно миграционного оттока, тем не менее ничто не позволяет нам расслабляться", - сказал Осипов.Он отметил, что в повышенной смертности по сравнению со среднероссийским уровнем и уровнем ДФО виноваты не только сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, сахарный диабет и коронавирус, а в первую очередь внешние причины."Это мной перечисленные наркомания, насильственные преступления, убийства, социальные пороки разной направленности. И эти вопросы деньгами не решаются. С одной стороны, мы совсем недавно говорили, что для того чтобы эту ситуацию изменить, необходимо развитие экономики, необходимо изменение социальной сферы, развитие инфраструктуры, сегодня все это делается. Практически все… Но это не приводит к главному - это не приводит к изменению наших ценностей, нашего отношения к жизни, к самим себе, к семьям и детям", - добавил Осипов.
https://ria.ru/20211219/covid-19-1764441645.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572613676_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_f49b66f87747d3a4de7edcd1b7afec56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, забайкальский край, здоровье - общество, александр осипов, коронавирус covid-19
15:48 19.12.2021
 
В Забайкалье предупредили о снижении численности населения из-за COVID-19

Глава Забайкалья Осипов заявил, что население края из-за COVID-19 может сократиться

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧИТА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов во время послания Законодательному собранию региона заявил, что население края может из-за коронавируса стать меньше миллиона.
"Есть регионы и беднее Забайкальского края, но где меньше, чем у нас, убийств, суицидов, пьянства, поножовщины, насильственных преступлений, наркомании и так далее. Ещё недавно Забайкальский край по историческим меркам насчитывал численность населения 1,37 миллиона человек. Сейчас у нас уже немногим более миллиона человек. В плохом смысле благодаря вкладу коронавируса, есть риск уйти на численность (населения - ред.) региона менее миллиона человек. Это очень серьезный и очень опасный вызов. И хотя у нас есть на сегодня положительные тенденции уменьшения убыли населения Забайкальского края, особенно миграционного оттока, тем не менее ничто не позволяет нам расслабляться", - сказал Осипов.
Он отметил, что в повышенной смертности по сравнению со среднероссийским уровнем и уровнем ДФО виноваты не только сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, сахарный диабет и коронавирус, а в первую очередь внешние причины.
"Это мной перечисленные наркомания, насильственные преступления, убийства, социальные пороки разной направленности. И эти вопросы деньгами не решаются. С одной стороны, мы совсем недавно говорили, что для того чтобы эту ситуацию изменить, необходимо развитие экономики, необходимо изменение социальной сферы, развитие инфраструктуры, сегодня все это делается. Практически все… Но это не приводит к главному - это не приводит к изменению наших ценностей, нашего отношения к жизни, к самим себе, к семьям и детям", - добавил Осипов.
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
15:12Распространение коронавируса
Главврач московской больницы рассказала о последствиях COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоЗабайкальский крайЗдоровье - ОбществоАлександр ОсиповКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Боррель: Россия использует "Северный поток — 2" для давления на ЕС
01:35Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
01:29Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России
01:11Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
01:11Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой
01:07Путин рассказал, что угрожает единству России
01:05Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
00:44В Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19
00:38Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе
00:25Названы регионы-лидеры по доступности бензина
00:18Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей
00:00В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
00:00Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 году
23:58В Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата
23:52Японские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на Землю
23:48Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели
23:40Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169
23:33Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство
23:29Умер участник квартета Il Divo Карлос Марин
23:20Бастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге
Лента новостейМолния
Боррель: Россия использует "Северный поток — 2" для давления на ЕСБоррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕСПостпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу РоссииПутин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности РоссииАвтоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимойПутин рассказал, что угрожает единству РоссииПутин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 годуВ Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в ЕвропеНазваны регионы-лидеры по доступности бензинаHyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилейВ Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 годуВ Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдатаЯпонские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на ЗемлюМинобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной целиЧисло жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийствоУмер участник квартета Il Divo Карлос МаринБастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге