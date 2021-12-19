В Забайкалье предупредили о снижении численности населения из-за COVID-19
Глава Забайкалья Осипов заявил, что население края из-за COVID-19 может сократиться
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
ЧИТА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов во время послания Законодательному собранию региона заявил, что население края может из-за коронавируса стать меньше миллиона.
"Есть регионы и беднее Забайкальского края, но где меньше, чем у нас, убийств, суицидов, пьянства, поножовщины, насильственных преступлений, наркомании и так далее. Ещё недавно Забайкальский край по историческим меркам насчитывал численность населения 1,37 миллиона человек. Сейчас у нас уже немногим более миллиона человек. В плохом смысле благодаря вкладу коронавируса, есть риск уйти на численность (населения - ред.) региона менее миллиона человек. Это очень серьезный и очень опасный вызов. И хотя у нас есть на сегодня положительные тенденции уменьшения убыли населения Забайкальского края, особенно миграционного оттока, тем не менее ничто не позволяет нам расслабляться", - сказал Осипов.
Он отметил, что в повышенной смертности по сравнению со среднероссийским уровнем и уровнем ДФО виноваты не только сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, сахарный диабет и коронавирус, а в первую очередь внешние причины.
"Это мной перечисленные наркомания, насильственные преступления, убийства, социальные пороки разной направленности. И эти вопросы деньгами не решаются. С одной стороны, мы совсем недавно говорили, что для того чтобы эту ситуацию изменить, необходимо развитие экономики, необходимо изменение социальной сферы, развитие инфраструктуры, сегодня все это делается. Практически все… Но это не приводит к главному - это не приводит к изменению наших ценностей, нашего отношения к жизни, к самим себе, к семьям и детям", - добавил Осипов.