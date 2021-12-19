https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764422894.html
В Москве за сутки госпитализировали 717 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 717 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 717 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 717 человек с COVID, на ИВЛ находится 531 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T11:14
2021-12-19T11:14
2021-12-19T11:14
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472437_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_61921d6eacc596de72935c90f3dffa5a.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 717 человек с COVID, на ИВЛ находится 531 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 3 013 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 717 человек. На ИВЛ находится 531 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровел еще 2 661 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 834 232. В столице скончался 81 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764422321.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472437_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_f06f6ada05da85294deaf8c3386cffea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Москве за сутки госпитализировали 717 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировали 717 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 531 человек