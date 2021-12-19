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В Швейцарии объяснили, почему не предотвратили экстрадицию Клюшина в США
В Швейцарии объяснили, почему не предотвратили экстрадицию Клюшина в США - РИА Новости, 19.12.2021
В Швейцарии объяснили, почему не предотвратили экстрадицию Клюшина в США
Жалоба адвокатов россиянина Владислава Клюшина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не могла предотвратить его экстрадицию из Швейцарии в США, сообщила... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T19:23
2021-12-19T19:23
2021-12-19T19:23
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ЦЮРИХ, 19 дек - РИА Новости. Жалоба адвокатов россиянина Владислава Клюшина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не могла предотвратить его экстрадицию из Швейцарии в США, сообщила РИА Новости официальный представитель швейцарского Федерального управления юстиции Ингрид Райзер.Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов говорил РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах.Экстрадиция произошла несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.
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в мире, сша, швейцария, россия
В Швейцарии объяснили, почему не предотвратили экстрадицию Клюшина в США
Минюст Швейцарии: жалоба защиты Клюшина в ЕСПЧ не могла препятствовать его выдаче в США