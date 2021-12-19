https://ria.ru/20211219/iskusstvennyeyazyki-1764264663.html

Как это не по-русски. Зачем придумывают искусственные языки?

Как это не по-русски. Зачем придумывают искусственные языки? - РИА Новости, 19.12.2021

Как это не по-русски. Зачем придумывают искусственные языки?

В чем смысл создавать "феминистский язык" и "язык доброты"? Всегда ли искусственные языки просты в изучении? Какие из них "не прижились" и сейчас их знают единицы, а какие — стали очень популярны? Как разрабатывали языки для носителей славянских языков? И почему люди учат языки "Игры престолов" и "Звездного пути"?

2021-12-19T11:00

2021-12-19T11:00

2021-12-19T11:00

как это по-русски

образование

языки

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764264039_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_ee5e33f64f6d1958e8dbffe133d280dc.jpg

Как это не по-русски. Зачем придумывают искусственные языки? В чем смысл создавать «феминистский язык» и «язык доброты»? Всегда ли искусственные языки просты в изучении? Какие из них «не прижились» и сейчас их знают единицы, а какие — стали очень популярны? Как разрабатывали языки для носителей славянских языков? И почему люди учат языки «Игры престолов» и «Звездного пути»? audio/mpeg

Как это не по-русски. Зачем придумывают искусственные языки? В чем смысл создавать «феминистский язык» и «язык доброты»? Всегда ли искусственные языки просты в изучении? Какие из них «не прижились» и сейчас их знают единицы, а какие — стали очень популярны? Как разрабатывали языки для носителей славянских языков? И почему люди учат языки «Игры престолов» и «Звездного пути»? audio/mpeg

Слушайте выпуск «Как это по-русски» об искусственных языках в вымышленных вселенных: «Язык эльфов, дотракийцев и инопланетян. Кто их создал и зачем их учить?».Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Дарья Дубинина и Наталия ШашинаЗвукорежиссер Андрей Темнов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, языки, подкаст, аудио