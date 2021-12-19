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Шоубиз
https://ria.ru/20211219/evrovidenie-1763848923.html
Недетские страсти Евровидения: большой конкурс для маленьких певцов
Недетские страсти Евровидения: большой конкурс для маленьких певцов - РИА Новости, 19.12.2021
Недетские страсти Евровидения: большой конкурс для маленьких певцов
Сегодня в Париже пройдет Детское Евровидение — 2021. В шоу примут участие 19 стран. Хотя конкурс создавали как копию взрослого, детский формат сильно отличается РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T08:00
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шоубиз
евровидение
париж
европейский вещательный союз
детское "евровидение"
дети
франция
музыка
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Роман Харрасов. Сегодня в Париже пройдет Детское Евровидение — 2021. В шоу примут участие 19 стран. Хотя конкурс создавали как копию взрослого, детский формат сильно отличается — прежде всего тем, что там нет политики. Рождественская сказка в Париже: Франция принимает Детское ЕвровидениеКонкурс в этом году пройдет в 19-й раз. Сцену соорудили в музыкальном комплексе La Seine Musicale. Слоганом состязания на этот раз стало слово "Воображай", которое отсылает к победительнице предыдущего года Валентине Тронель. Ее песня называлась "Я представлю себе" ("J'imagine"). По словам организаторов, девиз форума призывает поднять голову к звездному небу, вспомнить о путешествиях Жюля Верна и дать волю мечтам.А логотипом стала рождественская ель, стилизованная под Эйфелеву башню. С одной стороны, это отсылка к любимому детскому празднику, который большинство стран Европы отмечает 25 декабря, с другой — к главному символу Парижа. Таким образом, организаторы подчеркнули исключительно культурный и детский контекст конкурса, а на сцене обещают создать волшебное шоу. Песни о любви и преодолении себя: что приготовили участникиДетское Евровидение обычно проходит без сюрпризов и закулисных скандалов. Однако шоу от этого не становится менее красочным и интересным. Из музыкальных жанров зрителей ждут разные вариации попа, немного рока и хип-хопа. Одним из фаворитов европейские издания называют участницу из Армении по имени Maléna. Она приготовила песню "Qami, Qami" ("Ветер, ветер") со свежим современным звучанием. Тринадцатилетняя исполнительница поет о себе и личной свободе. Правда, композицию детской не назовешь, но никаких запретов на этот счет в правилах конкурса нет. На сцене Maléna будет вместе с танцорами. Еще одним фаворитом конкурса называют российскую участницу Татьяну Меженцеву. Она выступит под седьмым номером с песней "Mon ami" ("Мой друг") на русском, английском и французском языках. Татьяна победила в открытом отборе в ноябре. Она не новичок на Евровидении — уже представляла Россию в 2019 году в дуэте с Денберелом Ооржаком. Они заняли 13 место из 19-ти. По словам Татьяны, она учла опыт своего предыдущего выступления и на новом конкурсе чувствует себя более уверенной. Татьяна приготовила интересный номер для Детского Евровидения. На сцене она будет с танцовщиками. А в какой-то момент взлетит на цирковом обруче — примерно так же, как сделала это в клипе. Еще одним вероятным победителем эксперты называют Польшу. Sara споет "Somebody" ("Кто-то"). Тоже вполне современная песня с оригинальным звучанием. В ней певица призывает преодолеть преграды и устремиться в будущее. И в этом номере тоже есть подтанцовка. Необычный дуэт выйдет на сцену конкурса от Казахстана. Бекнур и Алинур споют на родном языке "Ертегі әлемі" ("Волшебный мир"). Внимание к участникам привлекла особенность Бекнура. Мальчик — инвалид-колясочник, он проживает во Франции (но имеет казахстанское гражданство). Конечно, детский конкурс песни не такой масштабный, как основное Евровидение. Нет требований к числу зрительских мест на площадке. Меньше прессы, хотя внимания к нему тоже очень много. Букмекеры не делают своих прогнозов в том масштабе, как это происходит во время подготовки к взрослому форуму, когда фанаты и эксперты следят за каждым коэффициентом. И рейтинги сильно уступают, но все равно исчисляются десятками миллионов зрителей по всему миру. Без политики: организаторы заботятся о детяхГлавная задача организаторов — не только устроить грандиозное шоу, но и оградить детей от любого давления. Для юных конкурсантов устраивают развлекательную программу в городе, где проходит музыкальный смотр. Кроме того, на Детском Евровидении меньше официальных мероприятий: пресс-конференций, промотуров, дополнительных выступлений. Организаторы уже давно ввели возможность выступать с записанным заранее бэк-вокалом, чтобы облегчить нагрузку на делегацию. И основным вопросом остается политический аспект конкурса, который, безусловно, есть на взрослом Евровидении. В целом ЕВС удалось найти компромисс, при котором в итоговом голосовании получается объективная оценка. Например, казалось, что Россия не может выиграть европейский конкурс — в связи со сложными отношениями с ЕС после того, как Крым решил стать частью России. Но наша страна стала первой в 2017 году. Да и в Евровидении для молодых музыкантов в 2018-м тоже побеждал музыкант из России. Недетские темы: конкурсанты поют о серьезных вещахНа Детском Евровидении нет официальных ограничений по тематике песен. Однако существуют рекомендации — чтобы и композиция, и костюмы, и сами выступления не были похожи на взрослые. На первых конкурсах так и было. Дети исполняли веселые песни о школьной жизни, животных, друзьях и семье, но со временем все изменилось. Во-первых, на Детском Евровидении стало больше подростков (около 13-14 лет), и "забавные" песни попросту не соотносились с внешним видом конкурсантов. Во-вторых, исполнители стали чаще обращаться к современным трендам в музыке, их треки получались более коммерческими и "взрослыми". В-третьих, тексты изменились: участники стали больше петь о взаимоотношениях полов, подростковых проблемах, обращаться к социально важным темам. Например, итальянец Винченцо Кантьелло в 2014-м спел о девушке в традиционной для своей страны манере. Получилась вполне взрослая баллада со словами: "Ты — первая большая любовь, мы никогда не расстанемся". Создавалось впечатление, что на сцене не мальчик, а взрослый мужчина, как Адриано Челентано или Тото Кутуньо (кстати, победитель Евровидения 1990 года). Вместе с тем на конкурсе все еще есть и традиционные детские песни, которые занимают призовые места. Например, Валентина из Франции в 2020 году победила с треком о воображении и мечтах. В аранжировке не было ни современных битов, ни модных семплов. Россия на Детском Евровидении: от "Дороги к солнцу" до "Mon ami"Наша страна присоединилась к конкурсу не сразу — в 2005 году. Первым участником стал Влад Крутских с песней "Дорога к солнцу". Старт России оказался не очень удачным: только девятое место. Кстати, на взрослом Евровидении первая участница от России Мария Кац также заняла девятое место. Второе участие стало триумфальным. Сестры Толмачевы победили с песней "Весенний джаз". В 2014 году они приняли участие во взрослом конкурсе с песней "Shine". У России есть еще одна победа: ее принесла Полина Богусевич в 2017 году с песней "Крылья". Голосование и трансляция: как выберут победителяОнлайн-голосование уже открыто и проходит на сайте конкурса. Любой пользователь может отдать свои предпочтения трем странам, включая и свою собственную. Голосование закроется в момент начала прямой трансляции шоу, а затем вновь откроется на 15 минут. Об этом оповестят ведущие. Жюри в каждой стране уже проголосовало во время генеральной репетиции, как это происходит на взрослом Евровидении. Баллы огласят в финале шоу: от одного до восьми, десять и 12 баллов от каждой страны. Онлайн-результаты суммируют и назовут после голосования жюри общий балл для каждой страны. Таким образом, станет известно имя нового победителя, который получит свой трофей — хрустальный микрофон.Детское Евровидение — 2021 начнется в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном канале конкурса на YouTube или на телеканале "Карусель".
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евровидение, париж, европейский вещательный союз , детское "евровидение", дети, франция, музыка, россия
08:00 19.12.2021 (обновлено: 08:14 19.12.2021)
 

Недетские страсти Евровидения: большой конкурс для маленьких певцов

© Фото : PanARMENIAN Photo / Перейти в фотобанкКонкурс исполнителей детской песни "Евровидение-2011". Архив
Конкурс исполнителей детской песни Евровидение-2011. Архив - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Фото : PanARMENIAN Photo
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Роман Харрасов. Сегодня в Париже пройдет Детское Евровидение — 2021. В шоу примут участие 19 стран. Хотя конкурс создавали как копию взрослого, детский формат сильно отличается — прежде всего тем, что там нет политики.

Рождественская сказка в Париже: Франция принимает Детское Евровидение

Конкурс в этом году пройдет в 19-й раз. Сцену соорудили в музыкальном комплексе La Seine Musicale.
Слоганом состязания на этот раз стало слово "Воображай", которое отсылает к победительнице предыдущего года Валентине Тронель. Ее песня называлась "Я представлю себе" ("J'imagine"). По словам организаторов, девиз форума призывает поднять голову к звездному небу, вспомнить о путешествиях Жюля Верна и дать волю мечтам.
А логотипом стала рождественская ель, стилизованная под Эйфелеву башню. С одной стороны, это отсылка к любимому детскому празднику, который большинство стран Европы отмечает 25 декабря, с другой — к главному символу Парижа.
Таким образом, организаторы подчеркнули исключительно культурный и детский контекст конкурса, а на сцене обещают создать волшебное шоу.

Песни о любви и преодолении себя: что приготовили участники

Детское Евровидение обычно проходит без сюрпризов и закулисных скандалов. Однако шоу от этого не становится менее красочным и интересным. Из музыкальных жанров зрителей ждут разные вариации попа, немного рока и хип-хопа.
Одним из фаворитов европейские издания называют участницу из Армении по имени Maléna. Она приготовила песню "Qami, Qami" ("Ветер, ветер") со свежим современным звучанием. Тринадцатилетняя исполнительница поет о себе и личной свободе. Правда, композицию детской не назовешь, но никаких запретов на этот счет в правилах конкурса нет. На сцене Maléna будет вместе с танцорами.
Еще одним фаворитом конкурса называют российскую участницу Татьяну Меженцеву. Она выступит под седьмым номером с песней "Mon ami" ("Мой друг") на русском, английском и французском языках.
Татьяна победила в открытом отборе в ноябре. Она не новичок на Евровидении — уже представляла Россию в 2019 году в дуэте с Денберелом Ооржаком. Они заняли 13 место из 19-ти.
Фестиваль ЖАРА KIDS FEST Певица Таня Меженцева - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 12:00Шоубиз
Таня Меженцева: сегодня на "Детском Евровидении" чувствую себя увереннее
По словам Татьяны, она учла опыт своего предыдущего выступления и на новом конкурсе чувствует себя более уверенной.

"Победа, конечно, важна, но и само участие — уже маленькая победа. В прошлый раз мне не хватило опыта. На этот раз я волнуюсь гораздо меньше. Ведь я уже знаю, как проходит конкурс. С 2019 года я много занималась с преподавателями, участвовала в музыкальных фестивалях", — сказала Меженцева в интервью РИА Новости.

Татьяна приготовила интересный номер для Детского Евровидения. На сцене она будет с танцовщиками. А в какой-то момент взлетит на цирковом обруче — примерно так же, как сделала это в клипе.
Еще одним вероятным победителем эксперты называют Польшу. Sara споет "Somebody" ("Кто-то"). Тоже вполне современная песня с оригинальным звучанием. В ней певица призывает преодолеть преграды и устремиться в будущее. И в этом номере тоже есть подтанцовка.
Необычный дуэт выйдет на сцену конкурса от Казахстана. Бекнур и Алинур споют на родном языке "Ертегі әлемі" ("Волшебный мир"). Внимание к участникам привлекла особенность Бекнура. Мальчик — инвалид-колясочник, он проживает во Франции (но имеет казахстанское гражданство).

Отличия детского конкурса песни от основного Евровидения

Конкурс песни

Конкурс детской песни

Длительность песни

Не более трех минут

От 02:30 до 02:45. С 2013 года — не более трех минут

Язык песни

Любой, включая вымышленный

Официальный язык страны

Авторство песни

Нет специальных правил

Одним из авторов должен быть исполнитель

Гражданство участника

Нет ограничений

Участник должен быть гражданином страны, которую представляет

Количество человек на сцене

До шести

До восьми, с 2008 года — до шести

Голосование жюри

Половину голосов определяет жюри в каждой стране

Половину голосов определяет жюри в каждой стране

SMS-голосование телезрителей

Половину голосов определяют телезрители из стран-участниц во время шоу.

Нет

Онлайн-голосование

Нет

За три дня до шоу открывается онлайн-голосование. Проголосовать может любой человек со всего мира, выбрав трех фаворитов с одного аккаунта. Во время шоу также отрывается окно для голосования в интернете в течение 15 минут

Голосование за свою страну

Нет

Житель страны-участника может проголосовать за своего конкурсанта

Организация следующего конкурса

Страна-победитель принимает у себя конкурс следующего года

Страна-победитель получает приоритетное право организовать у себя конкурс следующего года, но это не обязательно

Конечно, детский конкурс песни не такой масштабный, как основное Евровидение. Нет требований к числу зрительских мест на площадке. Меньше прессы, хотя внимания к нему тоже очень много. Букмекеры не делают своих прогнозов в том масштабе, как это происходит во время подготовки к взрослому форуму, когда фанаты и эксперты следят за каждым коэффициентом.
© Фото : European Broadcasting Union / GPBСцена конкурса "Детское Евровидение-2017"
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : European Broadcasting Union / GPB
И рейтинги сильно уступают, но все равно исчисляются десятками миллионов зрителей по всему миру.

Без политики: организаторы заботятся о детях

Главная задача организаторов — не только устроить грандиозное шоу, но и оградить детей от любого давления. Для юных конкурсантов устраивают развлекательную программу в городе, где проходит музыкальный смотр. Кроме того, на Детском Евровидении меньше официальных мероприятий: пресс-конференций, промотуров, дополнительных выступлений.
Организаторы уже давно ввели возможность выступать с записанным заранее бэк-вокалом, чтобы облегчить нагрузку на делегацию.
И основным вопросом остается политический аспект конкурса, который, безусловно, есть на взрослом Евровидении. В целом ЕВС удалось найти компромисс, при котором в итоговом голосовании получается объективная оценка. Например, казалось, что Россия не может выиграть европейский конкурс — в связи со сложными отношениями с ЕС после того, как Крым решил стать частью России. Но наша страна стала первой в 2017 году. Да и в Евровидении для молодых музыкантов в 2018-м тоже побеждал музыкант из России.

Недетские темы: конкурсанты поют о серьезных вещах

На Детском Евровидении нет официальных ограничений по тематике песен. Однако существуют рекомендации — чтобы и композиция, и костюмы, и сами выступления не были похожи на взрослые.
На первых конкурсах так и было. Дети исполняли веселые песни о школьной жизни, животных, друзьях и семье, но со временем все изменилось.
Во-первых, на Детском Евровидении стало больше подростков (около 13-14 лет), и "забавные" песни попросту не соотносились с внешним видом конкурсантов.
Во-вторых, исполнители стали чаще обращаться к современным трендам в музыке, их треки получались более коммерческими и "взрослыми".
В-третьих, тексты изменились: участники стали больше петь о взаимоотношениях полов, подростковых проблемах, обращаться к социально важным темам.
Например, итальянец Винченцо Кантьелло в 2014-м спел о девушке в традиционной для своей страны манере. Получилась вполне взрослая баллада со словами: "Ты — первая большая любовь, мы никогда не расстанемся". Создавалось впечатление, что на сцене не мальчик, а взрослый мужчина, как Адриано Челентано или Тото Кутуньо (кстати, победитель Евровидения 1990 года).
Вместе с тем на конкурсе все еще есть и традиционные детские песни, которые занимают призовые места. Например, Валентина из Франции в 2020 году победила с треком о воображении и мечтах. В аранжировке не было ни современных битов, ни модных семплов.

Россия на Детском Евровидении: от "Дороги к солнцу" до "Mon ami"

Наша страна присоединилась к конкурсу не сразу — в 2005 году. Первым участником стал Влад Крутских с песней "Дорога к солнцу". Старт России оказался не очень удачным: только девятое место. Кстати, на взрослом Евровидении первая участница от России Мария Кац также заняла девятое место.
Второе участие стало триумфальным. Сестры Толмачевы победили с песней "Весенний джаз". В 2014 году они приняли участие во взрослом конкурсе с песней "Shine".
У России есть еще одна победа: ее принесла Полина Богусевич в 2017 году с песней "Крылья".
Результаты России на Детском Евровидении

Страна восемь раз попадала в пятерку лидеров: помимо двух побед, у нас два вторых места (2009, 2010 годы), четыре четвертых (2011, 2012, 2013 и 2016) и одно пятое (2014 год).

Голосование и трансляция: как выберут победителя

Онлайн-голосование уже открыто и проходит на сайте конкурса. Любой пользователь может отдать свои предпочтения трем странам, включая и свою собственную.
Голосование закроется в момент начала прямой трансляции шоу, а затем вновь откроется на 15 минут. Об этом оповестят ведущие.
Жюри в каждой стране уже проголосовало во время генеральной репетиции, как это происходит на взрослом Евровидении. Баллы огласят в финале шоу: от одного до восьми, десять и 12 баллов от каждой страны.
Онлайн-результаты суммируют и назовут после голосования жюри общий балл для каждой страны.
Таким образом, станет известно имя нового победителя, который получит свой трофей — хрустальный микрофон.
Детское Евровидение — 2021 начнется в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном канале конкурса на YouTube или на телеканале "Карусель".
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 15:02Шоубиз
Манижа высоко оценила выступление Меженцевой на отборе Детского Евровидения
 
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