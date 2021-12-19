https://ria.ru/20211219/evrovidenie-1763848923.html

Недетские страсти Евровидения: большой конкурс для маленьких певцов

Недетские страсти Евровидения: большой конкурс для маленьких певцов - РИА Новости, 19.12.2021

Недетские страсти Евровидения: большой конкурс для маленьких певцов

Сегодня в Париже пройдет Детское Евровидение — 2021. В шоу примут участие 19 стран. Хотя конкурс создавали как копию взрослого, детский формат сильно отличается РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T08:00

2021-12-19T08:00

2021-12-19T08:14

шоубиз

евровидение

париж

европейский вещательный союз

детское "евровидение"

дети

франция

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92177/54/921775445_0:3:3038:1712_1920x0_80_0_0_12a1d0bc75494bf26a1d77fdead5bb78.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Роман Харрасов. Сегодня в Париже пройдет Детское Евровидение — 2021. В шоу примут участие 19 стран. Хотя конкурс создавали как копию взрослого, детский формат сильно отличается — прежде всего тем, что там нет политики. Рождественская сказка в Париже: Франция принимает Детское ЕвровидениеКонкурс в этом году пройдет в 19-й раз. Сцену соорудили в музыкальном комплексе La Seine Musicale. Слоганом состязания на этот раз стало слово "Воображай", которое отсылает к победительнице предыдущего года Валентине Тронель. Ее песня называлась "Я представлю себе" ("J'imagine"). По словам организаторов, девиз форума призывает поднять голову к звездному небу, вспомнить о путешествиях Жюля Верна и дать волю мечтам.А логотипом стала рождественская ель, стилизованная под Эйфелеву башню. С одной стороны, это отсылка к любимому детскому празднику, который большинство стран Европы отмечает 25 декабря, с другой — к главному символу Парижа. Таким образом, организаторы подчеркнули исключительно культурный и детский контекст конкурса, а на сцене обещают создать волшебное шоу. Песни о любви и преодолении себя: что приготовили участникиДетское Евровидение обычно проходит без сюрпризов и закулисных скандалов. Однако шоу от этого не становится менее красочным и интересным. Из музыкальных жанров зрителей ждут разные вариации попа, немного рока и хип-хопа. Одним из фаворитов европейские издания называют участницу из Армении по имени Maléna. Она приготовила песню "Qami, Qami" ("Ветер, ветер") со свежим современным звучанием. Тринадцатилетняя исполнительница поет о себе и личной свободе. Правда, композицию детской не назовешь, но никаких запретов на этот счет в правилах конкурса нет. На сцене Maléna будет вместе с танцорами. Еще одним фаворитом конкурса называют российскую участницу Татьяну Меженцеву. Она выступит под седьмым номером с песней "Mon ami" ("Мой друг") на русском, английском и французском языках. Татьяна победила в открытом отборе в ноябре. Она не новичок на Евровидении — уже представляла Россию в 2019 году в дуэте с Денберелом Ооржаком. Они заняли 13 место из 19-ти. По словам Татьяны, она учла опыт своего предыдущего выступления и на новом конкурсе чувствует себя более уверенной. Татьяна приготовила интересный номер для Детского Евровидения. На сцене она будет с танцовщиками. А в какой-то момент взлетит на цирковом обруче — примерно так же, как сделала это в клипе. Еще одним вероятным победителем эксперты называют Польшу. Sara споет "Somebody" ("Кто-то"). Тоже вполне современная песня с оригинальным звучанием. В ней певица призывает преодолеть преграды и устремиться в будущее. И в этом номере тоже есть подтанцовка. Необычный дуэт выйдет на сцену конкурса от Казахстана. Бекнур и Алинур споют на родном языке "Ертегі әлемі" ("Волшебный мир"). Внимание к участникам привлекла особенность Бекнура. Мальчик — инвалид-колясочник, он проживает во Франции (но имеет казахстанское гражданство). Конечно, детский конкурс песни не такой масштабный, как основное Евровидение. Нет требований к числу зрительских мест на площадке. Меньше прессы, хотя внимания к нему тоже очень много. Букмекеры не делают своих прогнозов в том масштабе, как это происходит во время подготовки к взрослому форуму, когда фанаты и эксперты следят за каждым коэффициентом. И рейтинги сильно уступают, но все равно исчисляются десятками миллионов зрителей по всему миру. Без политики: организаторы заботятся о детяхГлавная задача организаторов — не только устроить грандиозное шоу, но и оградить детей от любого давления. Для юных конкурсантов устраивают развлекательную программу в городе, где проходит музыкальный смотр. Кроме того, на Детском Евровидении меньше официальных мероприятий: пресс-конференций, промотуров, дополнительных выступлений. Организаторы уже давно ввели возможность выступать с записанным заранее бэк-вокалом, чтобы облегчить нагрузку на делегацию. И основным вопросом остается политический аспект конкурса, который, безусловно, есть на взрослом Евровидении. В целом ЕВС удалось найти компромисс, при котором в итоговом голосовании получается объективная оценка. Например, казалось, что Россия не может выиграть европейский конкурс — в связи со сложными отношениями с ЕС после того, как Крым решил стать частью России. Но наша страна стала первой в 2017 году. Да и в Евровидении для молодых музыкантов в 2018-м тоже побеждал музыкант из России. Недетские темы: конкурсанты поют о серьезных вещахНа Детском Евровидении нет официальных ограничений по тематике песен. Однако существуют рекомендации — чтобы и композиция, и костюмы, и сами выступления не были похожи на взрослые. На первых конкурсах так и было. Дети исполняли веселые песни о школьной жизни, животных, друзьях и семье, но со временем все изменилось. Во-первых, на Детском Евровидении стало больше подростков (около 13-14 лет), и "забавные" песни попросту не соотносились с внешним видом конкурсантов. Во-вторых, исполнители стали чаще обращаться к современным трендам в музыке, их треки получались более коммерческими и "взрослыми". В-третьих, тексты изменились: участники стали больше петь о взаимоотношениях полов, подростковых проблемах, обращаться к социально важным темам. Например, итальянец Винченцо Кантьелло в 2014-м спел о девушке в традиционной для своей страны манере. Получилась вполне взрослая баллада со словами: "Ты — первая большая любовь, мы никогда не расстанемся". Создавалось впечатление, что на сцене не мальчик, а взрослый мужчина, как Адриано Челентано или Тото Кутуньо (кстати, победитель Евровидения 1990 года). Вместе с тем на конкурсе все еще есть и традиционные детские песни, которые занимают призовые места. Например, Валентина из Франции в 2020 году победила с треком о воображении и мечтах. В аранжировке не было ни современных битов, ни модных семплов. Россия на Детском Евровидении: от "Дороги к солнцу" до "Mon ami"Наша страна присоединилась к конкурсу не сразу — в 2005 году. Первым участником стал Влад Крутских с песней "Дорога к солнцу". Старт России оказался не очень удачным: только девятое место. Кстати, на взрослом Евровидении первая участница от России Мария Кац также заняла девятое место. Второе участие стало триумфальным. Сестры Толмачевы победили с песней "Весенний джаз". В 2014 году они приняли участие во взрослом конкурсе с песней "Shine". У России есть еще одна победа: ее принесла Полина Богусевич в 2017 году с песней "Крылья". Голосование и трансляция: как выберут победителяОнлайн-голосование уже открыто и проходит на сайте конкурса. Любой пользователь может отдать свои предпочтения трем странам, включая и свою собственную. Голосование закроется в момент начала прямой трансляции шоу, а затем вновь откроется на 15 минут. Об этом оповестят ведущие. Жюри в каждой стране уже проголосовало во время генеральной репетиции, как это происходит на взрослом Евровидении. Баллы огласят в финале шоу: от одного до восьми, десять и 12 баллов от каждой страны. Онлайн-результаты суммируют и назовут после голосования жюри общий балл для каждой страны. Таким образом, станет известно имя нового победителя, который получит свой трофей — хрустальный микрофон.Детское Евровидение — 2021 начнется в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном канале конкурса на YouTube или на телеканале "Карусель".

https://ria.ru/20211217/mezhentseva-1764181474.html

https://ria.ru/20211027/manizha-1756494377.html

париж

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евровидение, париж, европейский вещательный союз , детское "евровидение", дети, франция, музыка, россия