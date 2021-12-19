https://ria.ru/20211219/covid-19-1764441645.html

Главврач московской больницы рассказала о последствиях COVID-19

Главврач московской больницы рассказала о последствиях COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021

Главврач московской больницы рассказала о последствиях COVID-19

Последствия после перенесенного коронавируса могут быть самыми разными, некоторые пациенты потеряли слух, некоторые - зрение, есть пациенты, которые полностью... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:12

2021-12-19T15:12

2021-12-19T15:12

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Последствия после перенесенного коронавируса могут быть самыми разными, некоторые пациенты потеряли слух, некоторые - зрение, есть пациенты, которые полностью облысели, сообщила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко."Вакцина не может убить. Никого. Она вообще совершенно про другое. Но говорить о том, что вакцины вредны, убивают, вызывают бесплодие - чего только ни приписывается - это всё да, есть, только это есть от ковида. И бесплодие есть от ковида, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение. У нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию", - сказала Лысенко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".По ее словам, в 52-й больнице также есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние. "Причем у них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние, когда человеку всё время пахнет тухлым... У нас есть пациенты, которые полностью облысели - и мужчины, и женщины", - отметила Лысенко.Как в свою очередь отметил заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии больницы №52 Сергей Царенко, еще одно из осложнений коронавируса – это психические расстройства. "Одно из осложнений ковида, это… различные психические расстройства. Вон лежит пациент, которого мы сняли с ЭКМО, сняли с искусственной вентиляции легких. Ему 58 лет, до того – здоровый человек, наш коллега. Сейчас у него такие нарушения психики, что мы вынуждены его лечить в условиях реанимационного отделения, поскольку это надзорное отделение, в нем постоянно персонал, чтобы предупредить какие-то самоповреждения человека", - отметил Царенко.

https://ria.ru/20211218/omikron-1764399471.html

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