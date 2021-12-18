https://ria.ru/20211218/vandalizm-1764358397.html

Православная митрополия и ДУМ Татарстана осудили вандализм на кладбище

Православная митрополия и ДУМ Татарстана осудили вандализм на кладбище - РИА Новости, 18.12.2021

Православная митрополия и ДУМ Татарстана осудили вандализм на кладбище

Татарстанская митрополия и Духовное управление мусульман (ДУМ) республики выступили с совместным заявлением после случая вандализма на кладбище Актанышского... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T12:12

2021-12-18T12:12

2021-12-18T12:12

религия

происшествия

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152237/16/1522371658_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e6d2f5c2ba8cf1d97de7d6b0b5f8cf22.jpg

КАЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. Татарстанская митрополия и Духовное управление мусульман (ДУМ) республики выступили с совместным заявлением после случая вандализма на кладбище Актанышского района, где неизвестные уничтожили крест на могиле православного усопшего.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что на кладбище райцентра Актаныш на могиле одного из православных жителей республики неизвестные спилили крест. Когда родственники обратились в администрацию района, им, как отмечают СМИ, посоветовали перезахоронить усопшего на другом кладбище, поскольку данное кладбище является мусульманским.Глава Актанышского района Энгель Фаттахов после инцидента отметил, что в районе представители разных национальностей всегда жили дружно, назвал произошедшее проявлением вандализма и сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.Президент Татарстана Рустам Минниханов остался недоволен разъяснениями администрации района, заявив о халатности местной власти. По его словам, подобное явление для республики недопустимо, Татарстан всегда был и остается местом, где с равным уважением относятся к представителям всех религий, и задача органов власти всех уровней – строго следовать этому принципу. Минниханов отметил, что случившееся требует самого тщательного расследования, из ситуации будут сделаны должные выводы и приняты меры по недопущению такого впредь. Фаттахову глава Татарстана вынес строгое предупреждение и поручил обеспечить все работы по восстановлению могилы с учетом пожеланий семьи усопшего."Случай вандализма, произошедший в Актанышском районе, вызвал гневную реакцию в Татарстане: и в среде мусульман, и в православном сообществе. ДУМ Татарстана и Татарстанская митрополия также соотносят данный факт с варварством, резко осуждают действия вандала и считают недопустимым осквернение могил, независимо от вероисповедания", - говорится в совместном заявлении.Митрополия и ДУМ отмечают, что в Татарстане длительное время органами власти и религиозными служителями успешно выстраивается межконфессиональное согласие. Это позволяет в равной мере по всей республике соблюдать мусульманам и православным традиции своей религии и уберегает местную общественность от межконфессиональных конфликтов.Ранее массовый акт вандализма, произошедший в 2016 году на старинном мусульманском кладбище Казани, также вызвал резкое осуждение общественности и религиозных деятелей.Авторы заявления убеждены, что эти случаи на кладбищах являются не следствием каких-либо межнациональных конфликтов и установок, а напротив – исключением из установившихся уважительных отношений между представителями различных конфессий."Вместе с тем, данный отдельный инцидент стал поводом для оголтелых и безосновательных обвинений Татарстана, руководства республики и мусульман в религиозной нетерпимости, национализме и фашизме… Такая крайне негативная подача информации, по нашему мнению, наносит серьезный ущерб самому сохранению мира и согласия между народами России, ведет к межнациональной и межрелигиозной розни. Случившееся еще раз подтверждает, что баланс интересов легко разрушить одним необдуманным действием и словом", - подчеркивают священнослужители.

https://ria.ru/20211217/vandalizm-1764311887.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан)