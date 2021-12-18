https://ria.ru/20211218/peterburg-1764386532.html

В Петербурге семимесячного ребенка госпитализировали с ожогами и истощением

В Петербурге семимесячного ребенка госпитализировали с ожогами и истощением - РИА Новости, 18.12.2021

В Петербурге семимесячного ребенка госпитализировали с ожогами и истощением

В больницу Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали семимесячного малыша с двух-трехдневными ожогами и истощением, его мать находилась в состоянии... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T17:51

2021-12-18T17:51

2021-12-18T17:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. В больницу Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали семимесячного малыша с двух-трехдневными ожогами и истощением, его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла помочь малышу, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной в Санкт-Петербурге."Ребенок поступил в Детскую городскую больницу в тяжелом состоянии, с застарелыми двух-трех суточными ожогами, врачи диагностировали выраженную белково-калорийную недостаточность", - говорится в сообщении аппарата уполномоченного.Отмечается, мать с ребенком проживает в пятикомнатной коммунальной квартире, где занимает одну комнату. Соседи характеризуют мать отрицательно, склонную к употреблению алкоголя."На момент прибытия органов полиции мама находилась в состоянии опьянения. От оказания медицинской помощи своему малолетнему сыну категорически отказывалась. К уголовной ответственности не привлекалась. На комиссии по делаем несовершеннолетних не состояла", - добавили в аппарате.По информации детского омбудсмена, отец не проживал с матерью и ребенком, находится в другом субъекте Российской Федерации, в беседе с органами правопорядка изъявил желание в течении семи дней приехать в Санкт-Петербург за ребенком.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/spb-1763688809.html

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происшествия, общество, санкт-петербург, россия