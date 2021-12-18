В Петербурге семимесячного ребенка госпитализировали с ожогами и истощением
В Петербурге семимесячный ребенок получил ожоги, пока его мать употребляла алкоголь
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. В больницу Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали семимесячного малыша с двух-трехдневными ожогами и истощением, его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла помочь малышу, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной в Санкт-Петербурге.
"Ребенок поступил в Детскую городскую больницу в тяжелом состоянии, с застарелыми двух-трех суточными ожогами, врачи диагностировали выраженную белково-калорийную недостаточность", - говорится в сообщении аппарата уполномоченного.
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Отмечается, мать с ребенком проживает в пятикомнатной коммунальной квартире, где занимает одну комнату. Соседи характеризуют мать отрицательно, склонную к употреблению алкоголя.
"На момент прибытия органов полиции мама находилась в состоянии опьянения. От оказания медицинской помощи своему малолетнему сыну категорически отказывалась. К уголовной ответственности не привлекалась. На комиссии по делаем несовершеннолетних не состояла", - добавили в аппарате.
По информации детского омбудсмена, отец не проживал с матерью и ребенком, находится в другом субъекте Российской Федерации, в беседе с органами правопорядка изъявил желание в течении семи дней приехать в Санкт-Петербург за ребенком.