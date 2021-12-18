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США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке - РИА Новости, 18.12.2021
США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
Участники переговоров в Вене добились прогресса в ходе завершившегося седьмого раунда, но нынешние темпы согласования спорных вопросов недостаточны для того,... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T02:10
2021-12-18T02:10
2021-12-18T02:11
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Участники переговоров в Вене добились прогресса в ходе завершившегося седьмого раунда, но нынешние темпы согласования спорных вопросов недостаточны для того, чтобы рассчитывать на восстановление иранской ядерной сделки, сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.Он заявил, что для успеха необходимо либо форсировать переговорный процесс, либо добиться от Ирана замедления работ над атомным проектом.Делегации, которые ранее не скрывали своего разочарования ужесточением позиции Ирана, в этот раз подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны к июню 2021 года."Если требуется столько времени, чтобы согласовать общую повестку, вообразите, сколько его понадобится, чтобы разрешить вопросы, стоящие на этой повестке", - сказал американский представитель."То есть необходимо очень значительно ускорить переговорный процесс. Это достижимо... Но время истекает. Необходимо либо ускорить переговоры, либо Ирану нужно сдержать свою ядерную программу и проявить настоящую сдержанность", - добавил он.Дипломат заявил, что решение взять паузу на переговорах в Вене исходило от Иран тогда, как США и другие страны были готовы продолжать работу. Он предположил, что делегации смогут вернуться в Вене еще до конца года, но признал, что сроки пока не определены.
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в мире, сша, иран, вена, вашингтон
02:10 18.12.2021 (обновлено: 02:11 18.12.2021)
США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
Госдеп: на переговорах в Вене есть прогресс, но для спасения СВПД диалог нужно ускорить
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости.
Участники переговоров в Вене
добились прогресса в ходе завершившегося седьмого раунда, но нынешние темпы согласования спорных вопросов недостаточны для того, чтобы рассчитывать на восстановление иранской ядерной сделки, сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США
.
Он заявил, что для успеха необходимо либо форсировать переговорный процесс, либо добиться от Ирана
замедления работ над атомным проектом.
"Он был лучше, чем мог бы быть, но хуже, чем должен, и это сохраняет неопределенность в отношении того, сможем ли мы достичь желаемой цели в то короткое время, которое у нас остается", - сказал дипломат о завершившемся раунде.
Делегации, которые ранее не скрывали своего разочарования ужесточением позиции Ирана, в этот раз подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны к июню 2021 года.
"Если требуется столько времени, чтобы согласовать общую повестку, вообразите, сколько его понадобится, чтобы разрешить вопросы, стоящие на этой повестке", - сказал американский представитель.
"То есть необходимо очень значительно ускорить переговорный процесс. Это достижимо... Но время истекает. Необходимо либо ускорить переговоры, либо Ирану нужно сдержать свою ядерную программу и проявить настоящую сдержанность", - добавил он.
Дипломат заявил, что решение взять паузу на переговорах в Вене исходило от Иран тогда, как США и другие страны были готовы продолжать работу. Он предположил, что делегации смогут вернуться в Вене еще до конца года, но признал, что сроки пока не определены.