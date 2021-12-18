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СК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
СК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге - РИА Новости, 18.12.2021
СК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
Следственный комитет по Свердловской области проверит историю о пенсионерке, которую водитель выволок из автобуса в Екатеринбурге, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T23:34
2021-12-18T23:37
происшествия
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следственный комитет по Свердловской области проверит историю о пенсионерке, которую водитель выволок из автобуса в Екатеринбурге, сообщается на сайте ведомства.По данным СК, ранее в СМИ появилась публикация, на которой видно, как водитель автобуса выволок из салона и оставил лежать на асфальте пенсионерку с тростью из-за того, что женщина долго поднималась по ступенькам. Региональная прокуратура уже организовала проверку."Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области организована проверка сообщения средств массовой информации о совершении противоправных действий водителем автобуса в отношении пенсионерки", - говорится в сообщении.В ходе проверки на предмет "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
23:34 18.12.2021 (обновлено: 23:37 18.12.2021)
 
СК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге

СК проверит инцидент с водителем, выгнавшим пенсионерку из автобуса в Екатеринбурге

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следственный комитет по Свердловской области проверит историю о пенсионерке, которую водитель выволок из автобуса в Екатеринбурге, сообщается на сайте ведомства.
По данным СК, ранее в СМИ появилась публикация, на которой видно, как водитель автобуса выволок из салона и оставил лежать на асфальте пенсионерку с тростью из-за того, что женщина долго поднималась по ступенькам. Региональная прокуратура уже организовала проверку.
"Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области организована проверка сообщения средств массовой информации о совершении противоправных действий водителем автобуса в отношении пенсионерки", - говорится в сообщении.
В ходе проверки на предмет "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего.
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