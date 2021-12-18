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Россияне смогут встать на налоговый учет через "Госуслуги"
Россияне смогут встать на налоговый учет через "Госуслуги" - РИА Новости, 18.12.2021
Россияне смогут встать на налоговый учет через "Госуслуги"
Правительство России одобрило проект, который призван позволить подавать заявления на учет в налоговой службе через портал госуслуг, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T13:30
2021-12-18T13:30
2021-12-18T13:30
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило проект, который призван позволить подавать заявления на учет в налоговой службе через портал госуслуг, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проектом акта устанавливается дополнительная возможность направления гражданами Российской Федерации и гражданами государств – членов ЕАЭС заявления о постановке на учёт в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
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экономика, правительство рф, евразийский экономический союз, россия
Россияне смогут встать на налоговый учет через "Госуслуги"
Правительство одобрило проект о постановке на учет в налоговой через "Госуслуги"