https://ria.ru/20211218/nalogovaya-1764364779.html

Россияне смогут встать на налоговый учет через "Госуслуги"

Россияне смогут встать на налоговый учет через "Госуслуги" - РИА Новости, 18.12.2021

Россияне смогут встать на налоговый учет через "Госуслуги"

Правительство России одобрило проект, который призван позволить подавать заявления на учет в налоговой службе через портал госуслуг, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:30

2021-12-18T13:30

2021-12-18T13:30

экономика

правительство рф

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило проект, который призван позволить подавать заявления на учет в налоговой службе через портал госуслуг, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проектом акта устанавливается дополнительная возможность направления гражданами Российской Федерации и гражданами государств – членов ЕАЭС заявления о постановке на учёт в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

https://ria.ru/20211217/inn-1764260353.html

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экономика, правительство рф, евразийский экономический союз, россия