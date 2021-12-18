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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211218/myasnikov-1764389726.html
"Это вас убьет". Мясников рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при коронавирусе
Мясников рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при коронавирусе - РИА Новости, 18.12.2021
"Это вас убьет". Мясников рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при коронавирусе
Больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T18:22
2021-12-18T23:59
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников."COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится, &lt;…&gt; и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности", — объяснил медик.Он предупредил, что больные с положительным тестом на COVID-19, страдающие ОРЗ, не должны принимать некоторые препараты. Так, например, не следует пить лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления легких. Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, отметил он.Также специалист предостерег и от самолечения стероидными гормонами. По его мнению, они предназначены только для интубированных пациентов.Мясников заключил, что не стоит назначать себе самостоятельно лечение, "начитавшись и наслушавшись". По его мнению, лучше предотвратить заражение вирусом при помощи вакцины.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20211214/epidemiya-1763607601.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
18:22 18.12.2021 (обновлено: 23:59 18.12.2021)
 
Мясников рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при коронавирусе

Врач Мясников: больным COVID-19 с ОРЗ нельзя принимать разжижающие кровь препараты

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
"COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится, <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности", — объяснил медик.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 10:18
Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса
Он предупредил, что больные с положительным тестом на COVID-19, страдающие ОРЗ, не должны принимать некоторые препараты. Так, например, не следует пить лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления легких. Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, отметил он.
Также специалист предостерег и от самолечения стероидными гормонами. По его мнению, они предназначены только для интубированных пациентов.
Мясников заключил, что не стоит назначать себе самостоятельно лечение, "начитавшись и наслушавшись". По его мнению, лучше предотвратить заражение вирусом при помощи вакцины.
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 13:02Распространение коронавируса
"Куча мусора": Мясников назвал фатальную ошибку при коронавирусе
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Александр Мясников (врач)
 
 
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