https://ria.ru/20211218/myasnikov-1764389726.html

"Это вас убьет". Мясников рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при коронавирусе

Мясников рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при коронавирусе - РИА Новости, 18.12.2021

"Это вас убьет". Мясников рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при коронавирусе

Больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T18:22

2021-12-18T18:22

2021-12-18T23:59

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников."COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится, <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности", — объяснил медик.Он предупредил, что больные с положительным тестом на COVID-19, страдающие ОРЗ, не должны принимать некоторые препараты. Так, например, не следует пить лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления легких. Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, отметил он.Также специалист предостерег и от самолечения стероидными гормонами. По его мнению, они предназначены только для интубированных пациентов.Мясников заключил, что не стоит назначать себе самостоятельно лечение, "начитавшись и наслушавшись". По его мнению, лучше предотвратить заражение вирусом при помощи вакцины.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20211214/epidemiya-1763607601.html

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756658730.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)