https://ria.ru/20211218/koronavirus-1764356773.html

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 552 человека

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 552 человека - РИА Новости, 18.12.2021

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 552 человека

За сутки в Москве госпитализированы 811 человек с COVID, на ИВЛ находятся 552 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T11:48

2021-12-18T11:48

2021-12-18T11:48

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 811 человек с COVID, на ИВЛ находятся 552 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлены 2283 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 811 человек. На ИВЛ находятся 552 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 2936 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 831 571. В столице скончались 79 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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