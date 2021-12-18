https://ria.ru/20211218/gololeditsa-1764342574.html
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.12.2021
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T07:40
2021-12-18T07:40
2021-12-18T09:53
общество
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гидрометцентр
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россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 23.00 четверга."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует до 06.00 понедельника.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, россия
07:40 18.12.2021 (обновлено: 09:53 18.12.2021)
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр в Москве и области продлил "желтый" уровень опасности из-за гололедицы