Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211218/covid-19-1764344276.html
Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса
Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 18.12.2021
Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса
Большое количество мутаций штамма коронавируса "омикрон" может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T09:01
2021-12-18T09:03
распространение коронавируса
сша
российская академия наук
александр сергеев (ран)
коронавирус covid-19
анча баранова
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762884084_0:72:3390:1979_1920x0_80_0_0_837fb9e32e17a7c8cc4e08f580b9f957.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большое количество мутаций штамма коронавируса "омикрон" может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Свои выводы биолог сделала на основе препринта статьи специалистов Вашингтонского университета о новых особенностях штамма "омикрон", которые исследовали мутации этого варианта."Ученые показали, что "омикрон" научился распознавать этот рецептор не только у человека, но и у мышей. Скорее всего, предок "омикрона" передавался несколько раз от человека к мышам и обратно. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому", - сказала Баранова.Она уточнила, что в работе ученых показано, насколько плотно прилегает у штамма "омикрон" RBD-домен S-белка к ACE2-рецептору у человека, который является точкой входа коронавируса в организм."Можно сравнить это с бутылочкой, у которой есть горлышко. Именно эта часть - горлышко - и подходит к ACE2 рецептору. Остальные части бутылочки - это сам RBD-домен. Поверхность бутылки больше, чем само горлышко, то есть у мутации больше шансов попасть туда, в эти части, а не в горлышко. В этой статье описаны 15 мутаций на поверхности бутылки, которые "обжимают" "горлышко" таким образом, чтобы оно лучше подошло к ACE2-рецептору", - сказала Баранова.При этом она скептически отнеслась к рукотворной версии возникновения штамма - по мнению ученого, коронавирус вряд ли мутировал во время испытаний лекарств, у него достаточно возможностей для мутаций и без участия человека в силу того, что он способен долго находиться в человеческом организме человека и передаваться другим видам животных.Ранее президент РАН Александр Сергеев высказал мнение, что штамм "омикрон" мог возникнуть из-за воздействия лекарств для лечения инфекции, вызываемой штаммом "дельта"."Что это результат действия лекарства, которое испытывали, и от этого вирус мутировал, - этот сценарий маловероятный. Мутагенез - это случайная вещь. У нас и так есть множество сосудов (людей - ред.), в которых вирус размножается и мутирует. Многие из этих сосудов - иммунодефицитные, а значит способны удерживать вирус долгое время, тем самым предоставляя возможности для мутаций накапливаться. Плюс вирус передается от человека к другим видам, что также дает возможности накапливать мутации", - сказала Баранова.Она также отметила, что вирус уже обнаружили у кошек, у бегемотов и он уже давно есть у диких обезьян. "Возможностей для накопления мутаций и без испытаний лекарственных препаратов огромное количество, поэтому смысла искать виноватого среди фармкомпаний нет никакого", - добавила Баранова.
https://ria.ru/20211217/vaktsina-1764319859.html
https://ria.ru/20211217/omikron-1764283521.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762884084_357:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_06c32df6bf1bcec9d954f2a67168292f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, российская академия наук, александр сергеев (ран), коронавирус covid-19, анча баранова, омикрон-штамм коронавируса
09:01 18.12.2021 (обновлено: 09:03 18.12.2021)
 
Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса

Биолог Баранова: мутации штамма "омикрон" могли возникнуть из-за передачи вируса к мышам

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большое количество мутаций штамма коронавируса "омикрон" может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Свои выводы биолог сделала на основе препринта статьи специалистов Вашингтонского университета о новых особенностях штамма "омикрон", которые исследовали мутации этого варианта.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 20:00Распространение коронавируса
Вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон", заявил Мурашко
"Ученые показали, что "омикрон" научился распознавать этот рецептор не только у человека, но и у мышей. Скорее всего, предок "омикрона" передавался несколько раз от человека к мышам и обратно. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому", - сказала Баранова.
Она уточнила, что в работе ученых показано, насколько плотно прилегает у штамма "омикрон" RBD-домен S-белка к ACE2-рецептору у человека, который является точкой входа коронавируса в организм.
"Можно сравнить это с бутылочкой, у которой есть горлышко. Именно эта часть - горлышко - и подходит к ACE2 рецептору. Остальные части бутылочки - это сам RBD-домен. Поверхность бутылки больше, чем само горлышко, то есть у мутации больше шансов попасть туда, в эти части, а не в горлышко. В этой статье описаны 15 мутаций на поверхности бутылки, которые "обжимают" "горлышко" таким образом, чтобы оно лучше подошло к ACE2-рецептору", - сказала Баранова.
Медработник в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в музее Россия моя история в Волгограде. - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 17:09Распространение коронавируса
Голикова призвала привиться от COVID-19 из-за распространения "омикрона"
При этом она скептически отнеслась к рукотворной версии возникновения штамма - по мнению ученого, коронавирус вряд ли мутировал во время испытаний лекарств, у него достаточно возможностей для мутаций и без участия человека в силу того, что он способен долго находиться в человеческом организме человека и передаваться другим видам животных.
Ранее президент РАН Александр Сергеев высказал мнение, что штамм "омикрон" мог возникнуть из-за воздействия лекарств для лечения инфекции, вызываемой штаммом "дельта".
"Что это результат действия лекарства, которое испытывали, и от этого вирус мутировал, - этот сценарий маловероятный. Мутагенез - это случайная вещь. У нас и так есть множество сосудов (людей - ред.), в которых вирус размножается и мутирует. Многие из этих сосудов - иммунодефицитные, а значит способны удерживать вирус долгое время, тем самым предоставляя возможности для мутаций накапливаться. Плюс вирус передается от человека к другим видам, что также дает возможности накапливать мутации", - сказала Баранова.
Она также отметила, что вирус уже обнаружили у кошек, у бегемотов и он уже давно есть у диких обезьян. "Возможностей для накопления мутаций и без испытаний лекарственных препаратов огромное количество, поэтому смысла искать виноватого среди фармкомпаний нет никакого", - добавила Баранова.
 
Распространение коронавирусаСШАРоссийская академия наукАлександр Сергеев (РАН)Коронавирус COVID-19Анча БарановаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Россиян предупредили о резком подорожании кофе
10:11МИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небу
10:09Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений
09:48В Московской области похолодает до минус 26 градусов
09:40В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи"
09:40"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов
09:34Москвичам рассказали о погоде в субботу
09:31В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппа
09:26Мясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокружении
09:18В США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракеты
09:11Правительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуру
09:01Историк рассказал об "академике спецслужб", который помог победить нацизм
09:01Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса
09:01В России могут ввести новые выплаты части пенсионерам
09:00Ученые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытия
08:58В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
08:55Под Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фур
08:46Госдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС
07:40В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
07:35Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году
Лента новостейМолния
Россиян предупредили о резком подорожании кофеМИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небуАтмосферное давление в Москве опустится до минимальных значенийВ Московской области похолодает до минус 26 градусовВ Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи""Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубовМосквичам рассказали о погоде в субботуВ Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппаМясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокруженииВ США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракетыПравительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуруИсторик рассказал об "академике спецслужб", который помог победить нацизмБиолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавирусаВ России могут ввести новые выплаты части пенсионерамУченые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытияВ Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшиеПод Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фурГосдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭСВ Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасностиРоссийские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году