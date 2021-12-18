https://ria.ru/20211218/covid-19-1764344276.html
Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса
Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 18.12.2021
Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса
Большое количество мутаций штамма коронавируса "омикрон" может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T09:01
2021-12-18T09:01
2021-12-18T09:03
распространение коронавируса
сша
российская академия наук
александр сергеев (ран)
коронавирус covid-19
анча баранова
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большое количество мутаций штамма коронавируса "омикрон" может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Свои выводы биолог сделала на основе препринта статьи специалистов Вашингтонского университета о новых особенностях штамма "омикрон", которые исследовали мутации этого варианта."Ученые показали, что "омикрон" научился распознавать этот рецептор не только у человека, но и у мышей. Скорее всего, предок "омикрона" передавался несколько раз от человека к мышам и обратно. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому", - сказала Баранова.Она уточнила, что в работе ученых показано, насколько плотно прилегает у штамма "омикрон" RBD-домен S-белка к ACE2-рецептору у человека, который является точкой входа коронавируса в организм."Можно сравнить это с бутылочкой, у которой есть горлышко. Именно эта часть - горлышко - и подходит к ACE2 рецептору. Остальные части бутылочки - это сам RBD-домен. Поверхность бутылки больше, чем само горлышко, то есть у мутации больше шансов попасть туда, в эти части, а не в горлышко. В этой статье описаны 15 мутаций на поверхности бутылки, которые "обжимают" "горлышко" таким образом, чтобы оно лучше подошло к ACE2-рецептору", - сказала Баранова.При этом она скептически отнеслась к рукотворной версии возникновения штамма - по мнению ученого, коронавирус вряд ли мутировал во время испытаний лекарств, у него достаточно возможностей для мутаций и без участия человека в силу того, что он способен долго находиться в человеческом организме человека и передаваться другим видам животных.Ранее президент РАН Александр Сергеев высказал мнение, что штамм "омикрон" мог возникнуть из-за воздействия лекарств для лечения инфекции, вызываемой штаммом "дельта"."Что это результат действия лекарства, которое испытывали, и от этого вирус мутировал, - этот сценарий маловероятный. Мутагенез - это случайная вещь. У нас и так есть множество сосудов (людей - ред.), в которых вирус размножается и мутирует. Многие из этих сосудов - иммунодефицитные, а значит способны удерживать вирус долгое время, тем самым предоставляя возможности для мутаций накапливаться. Плюс вирус передается от человека к другим видам, что также дает возможности накапливать мутации", - сказала Баранова.Она также отметила, что вирус уже обнаружили у кошек, у бегемотов и он уже давно есть у диких обезьян. "Возможностей для накопления мутаций и без испытаний лекарственных препаратов огромное количество, поэтому смысла искать виноватого среди фармкомпаний нет никакого", - добавила Баранова.
https://ria.ru/20211217/vaktsina-1764319859.html
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сша, российская академия наук, александр сергеев (ран), коронавирус covid-19, анча баранова, омикрон-штамм коронавируса
09:01 18.12.2021 (обновлено: 09:03 18.12.2021)
Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса
Биолог Баранова: мутации штамма "омикрон" могли возникнуть из-за передачи вируса к мышам
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Большое количество мутаций штамма коронавируса "омикрон" может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США
), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова
.
Свои выводы биолог сделала на основе препринта статьи специалистов Вашингтонского университета о новых особенностях штамма "омикрон", которые исследовали мутации этого варианта.
"Ученые показали, что "омикрон" научился распознавать этот рецептор не только у человека, но и у мышей. Скорее всего, предок "омикрона" передавался несколько раз от человека к мышам и обратно. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому", - сказала Баранова.
Она уточнила, что в работе ученых показано, насколько плотно прилегает у штамма "омикрон" RBD-домен S-белка к ACE2-рецептору у человека, который является точкой входа коронавируса в организм.
"Можно сравнить это с бутылочкой, у которой есть горлышко. Именно эта часть - горлышко - и подходит к ACE2 рецептору. Остальные части бутылочки - это сам RBD-домен. Поверхность бутылки больше, чем само горлышко, то есть у мутации больше шансов попасть туда, в эти части, а не в горлышко. В этой статье описаны 15 мутаций на поверхности бутылки, которые "обжимают" "горлышко" таким образом, чтобы оно лучше подошло к ACE2-рецептору", - сказала Баранова.
При этом она скептически отнеслась к рукотворной версии возникновения штамма - по мнению ученого, коронавирус вряд ли мутировал во время испытаний лекарств, у него достаточно возможностей для мутаций и без участия человека в силу того, что он способен долго находиться в человеческом организме человека и передаваться другим видам животных.
Ранее президент РАН Александр Сергеев
высказал мнение, что штамм "омикрон" мог возникнуть из-за воздействия лекарств для лечения инфекции, вызываемой штаммом "дельта".
"Что это результат действия лекарства, которое испытывали, и от этого вирус мутировал, - этот сценарий маловероятный. Мутагенез - это случайная вещь. У нас и так есть множество сосудов (людей - ред.), в которых вирус размножается и мутирует. Многие из этих сосудов - иммунодефицитные, а значит способны удерживать вирус долгое время, тем самым предоставляя возможности для мутаций накапливаться. Плюс вирус передается от человека к другим видам, что также дает возможности накапливать мутации", - сказала Баранова.
Она также отметила, что вирус уже обнаружили у кошек, у бегемотов и он уже давно есть у диких обезьян. "Возможностей для накопления мутаций и без испытаний лекарственных препаратов огромное количество, поэтому смысла искать виноватого среди фармкомпаний нет никакого", - добавила Баранова.