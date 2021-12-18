https://ria.ru/20211218/belorussiya-1764370664.html
В Белоруссии рассказали о возможности размещения ядерного оружия в стране
В Белоруссии рассказали о возможности размещения ядерного оружия в стране - РИА Новости, 18.12.2021
В Белоруссии рассказали о возможности размещения ядерного оружия в стране
Белоруссия рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО, заявил в интервью RT Arabic глава МИД страны... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T14:38
2021-12-18T14:38
2021-12-18T14:46
ядерное оружие
белоруссия
нато
польша
сергей лавров
александр лукашенко
владимир макей
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Белоруссия рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО, заявил в интервью RT Arabic глава МИД страны Владимир Макей.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.
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ядерное оружие, белоруссия, нато, польша, сергей лавров, александр лукашенко, владимир макей , россия
14:38 18.12.2021 (обновлено: 14:46 18.12.2021)
В Белоруссии рассказали о возможности размещения ядерного оружия в стране
Белоруссия рассматривает возможность размещения ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО