https://ria.ru/20211218/belorussiya-1764370664.html

В Белоруссии рассказали о возможности размещения ядерного оружия в стране

В Белоруссии рассказали о возможности размещения ядерного оружия в стране - РИА Новости, 18.12.2021

В Белоруссии рассказали о возможности размещения ядерного оружия в стране

Белоруссия рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО, заявил в интервью RT Arabic глава МИД страны... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T14:38

2021-12-18T14:38

2021-12-18T14:46

ядерное оружие

белоруссия

нато

польша

сергей лавров

александр лукашенко

владимир макей

россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Белоруссия рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО, заявил в интервью RT Arabic глава МИД страны Владимир Макей.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.

https://ria.ru/20211130/ucheniya-1761541694.html

белоруссия

польша

россия

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ядерное оружие, белоруссия, нато, польша, сергей лавров, александр лукашенко, владимир макей , россия