https://ria.ru/20211217/zelenskiy-1764320468.html

Офис президента Украины раскрыл детали разговора с Джонсоном

Офис президента Украины раскрыл детали разговора с Джонсоном - РИА Новости, 17.12.2021

Офис президента Украины раскрыл детали разговора с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили взаимодействие Киева с НАТО и сошлись на мысли о недопустимости блокировки... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T20:05

2021-12-17T20:05

2021-12-17T20:05

в мире

киев

владимир зеленский

нато

газпром

борис джонсон

северный поток — 2

nord stream 2 ag

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763988913_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eb878e97be7f49d920526f5756143d24.jpg

КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили взаимодействие Киева с НАТО и сошлись на мысли о недопустимости блокировки украинской евроатлантической интеграции, сообщила по итогам переговоров пресс-служба офиса Зеленского.МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном… В контексте обсуждения взаимодействия Украины с НАТО глава украинского государства и премьер-министр Великобритании констатировали общий подход к тому, что ни одна третья страна не может блокировать евроатлантическую интеграцию Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что в ходе разговора Зеленский проинформировал Джонсона о ситуации с безопасностью вокруг Украины."Лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности. Они выразили общую позицию по поводу неприемлемости использования проекта "Северный поток — 2" в качестве оружия. Собеседники положительно оценили двустороннее взаимодействие по развитию оборонных возможностей нашего государства и укреплению украинского флота", - добавили в офисе."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20211216/udar-1764114980.html

https://ria.ru/20211217/ukraina-1764199753.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, нато, газпром, борис джонсон, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия