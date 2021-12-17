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Офис президента Украины раскрыл детали разговора с Джонсоном
Офис президента Украины раскрыл детали разговора с Джонсоном - РИА Новости, 17.12.2021
Офис президента Украины раскрыл детали разговора с Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили взаимодействие Киева с НАТО и сошлись на мысли о недопустимости блокировки... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:05
2021-12-17T20:05
в мире
киев
владимир зеленский
нато
газпром
борис джонсон
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили взаимодействие Киева с НАТО и сошлись на мысли о недопустимости блокировки украинской евроатлантической интеграции, сообщила по итогам переговоров пресс-служба офиса Зеленского.МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном… В контексте обсуждения взаимодействия Украины с НАТО глава украинского государства и премьер-министр Великобритании констатировали общий подход к тому, что ни одна третья страна не может блокировать евроатлантическую интеграцию Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что в ходе разговора Зеленский проинформировал Джонсона о ситуации с безопасностью вокруг Украины."Лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности. Они выразили общую позицию по поводу неприемлемости использования проекта "Северный поток — 2" в качестве оружия. Собеседники положительно оценили двустороннее взаимодействие по развитию оборонных возможностей нашего государства и укреплению украинского флота", - добавили в офисе."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20211216/udar-1764114980.html
https://ria.ru/20211217/ukraina-1764199753.html
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в мире, киев, владимир зеленский, нато, газпром, борис джонсон, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
20:05 17.12.2021
 
Офис президента Украины раскрыл детали разговора с Джонсоном

Офис президента: Зеленский обсудил с Джонсоном взаимодействие Украины и НАТО

© REUTERS / Kenzo Tribouillard/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Kenzo Tribouillard/Pool
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили взаимодействие Киева с НАТО и сошлись на мысли о недопустимости блокировки украинской евроатлантической интеграции, сообщила по итогам переговоров пресс-служба офиса Зеленского.
МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 18:57
На Украине рассказали об ударе в спину со стороны Запада и НАТО
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном… В контексте обсуждения взаимодействия Украины с НАТО глава украинского государства и премьер-министр Великобритании констатировали общий подход к тому, что ни одна третья страна не может блокировать евроатлантическую интеграцию Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что в ходе разговора Зеленский проинформировал Джонсона о ситуации с безопасностью вокруг Украины.
"Лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности. Они выразили общую позицию по поводу неприемлемости использования проекта "Северный поток — 2" в качестве оружия. Собеседники положительно оценили двустороннее взаимодействие по развитию оборонных возможностей нашего государства и укреплению украинского флота", - добавили в офисе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
12:24
Генсек НАТО призвал "готовиться к худшему" в ситуации на Украине
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийНАТОГазпромБорис ДжонсонСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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