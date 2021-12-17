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Песков прокомментировал закон об иностранных агентах
Песков прокомментировал закон об иностранных агентах - РИА Новости, 17.12.2021
Песков прокомментировал закон об иностранных агентах
Закон об иностранных агентах должен быть в РФ, но есть ряд норм, которые нуждаются в корректировке, возможно, нужно дать СМИ и НКО шанс на исправление и четче... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:30
2021-12-17T18:54
медиа - общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
тина канделаки (тинатин канделаки)
иноагенты
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Закон об иностранных агентах должен быть в РФ, но есть ряд норм, которые нуждаются в корректировке, возможно, нужно дать СМИ и НКО шанс на исправление и четче прописать схему выхода из данного статуса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Специальный гость с Тиной Канделаки" в эфире телеканала RTVI."Другое дело, что, как совсем недавно говорили на заседании по правам человека, правоприменительная практика выявила целый ряд упущений, несовершенств в этом законе, которые нуждаются в корректировке, - добавил Песков."Можно, наверное, не сразу приклеивать ярлык, а уведомить, что у вас наблюдаются признаки иноагента, и если вы в течение такого-то срока не исправите ситуацию и не уведомите нас, то вы будете названы иноагентом. Нужно четче, наверное, прописать схему выхода из статуса иноагента", - сказал он.
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медиа - общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, тина канделаки (тинатин канделаки), иноагенты
18:30 17.12.2021 (обновлено: 18:54 17.12.2021)
 
Песков прокомментировал закон об иностранных агентах

Пресс-секретарь Путина Песков: закон об иноагентах нужно частично скорректировать

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Закон об иностранных агентах должен быть в РФ, но есть ряд норм, которые нуждаются в корректировке, возможно, нужно дать СМИ и НКО шанс на исправление и четче прописать схему выхода из данного статуса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Специальный гость с Тиной Канделаки" в эфире телеканала RTVI.
"Должен ли быть закон об иностранных агентах? Да, должен, и об этом неоднократно говорил Владимир Путин. Сам факт необходимости наличия этого закона в нашей правовой системе, наверное, сейчас уже никто не оспаривает. Действительно есть и НКО, и СМИ, которые или занимаются, или пишут о политике, а с политикой связано практически все, так мир устроен, и при этом получают деньги из-за границы", - сказал Песков.
"Другое дело, что, как совсем недавно говорили на заседании по правам человека, правоприменительная практика выявила целый ряд упущений, несовершенств в этом законе, которые нуждаются в корректировке, - добавил Песков.
"Можно, наверное, не сразу приклеивать ярлык, а уведомить, что у вас наблюдаются признаки иноагента, и если вы в течение такого-то срока не исправите ситуацию и не уведомите нас, то вы будете названы иноагентом. Нужно четче, наверное, прописать схему выхода из статуса иноагента", - сказал он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
18:44
Запад во всем винит Россию, заявил Песков
 
Медиа - ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковТина Канделаки (Тинатин Канделаки)иноагенты
 
 
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