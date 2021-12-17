https://ria.ru/20211217/zakon-1764304175.html

Песков прокомментировал закон об иностранных агентах

Песков прокомментировал закон об иностранных агентах - РИА Новости, 17.12.2021

Песков прокомментировал закон об иностранных агентах

Закон об иностранных агентах должен быть в РФ, но есть ряд норм, которые нуждаются в корректировке, возможно, нужно дать СМИ и НКО шанс на исправление и четче... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:30

2021-12-17T18:30

2021-12-17T18:54

медиа - общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

тина канделаки (тинатин канделаки)

иноагенты

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Закон об иностранных агентах должен быть в РФ, но есть ряд норм, которые нуждаются в корректировке, возможно, нужно дать СМИ и НКО шанс на исправление и четче прописать схему выхода из данного статуса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Специальный гость с Тиной Канделаки" в эфире телеканала RTVI."Другое дело, что, как совсем недавно говорили на заседании по правам человека, правоприменительная практика выявила целый ряд упущений, несовершенств в этом законе, которые нуждаются в корректировке, - добавил Песков."Можно, наверное, не сразу приклеивать ярлык, а уведомить, что у вас наблюдаются признаки иноагента, и если вы в течение такого-то срока не исправите ситуацию и не уведомите нас, то вы будете названы иноагентом. Нужно четче, наверное, прописать схему выхода из статуса иноагента", - сказал он.

https://ria.ru/20211217/peskov-1764307519.html

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медиа - общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, тина канделаки (тинатин канделаки), иноагенты