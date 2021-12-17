https://ria.ru/20211217/yakutiya-1764155444.html

В ряде сел Якутии отметки термометров опустились до минус 45 градусов

В ряде сел Якутии отметки термометров опустились до минус 45 градусов - РИА Новости, 17.12.2021

В ряде сел Якутии отметки термометров опустились до минус 45 градусов

Морозы ниже минус 50 градусов ожидаются на севере Якутии, в ряде сел отметки термометров опустились до отметок от минус 45 до минус 49 градусов, сообщается на... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T07:08

2021-12-17T07:08

2021-12-17T07:08

общество

якутск

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ЯКУТСК, 17 дек – РИА Новости. Морозы ниже минус 50 градусов ожидаются на севере Якутии, в ряде сел отметки термометров опустились до отметок от минус 45 до минус 49 градусов, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.По данным табло Якутского УГМС, в список пунктов наблюдения в республике, где отмечается температура атмосферного воздуха ниже 45 градусов, вошли семь сел и городов Якутии.В столице региона, городе Якутске в пятницу ожидается небольшой снег, ветер переменный 1-4 метров в секунду, утром туман, температура воздуха 35-37 градусов ниже нуля.По прогнозу погоды на 18-19 декабря на юге, местами в центре и на северо-востоке Якутии ожидается небольшой снег, в центре местами морозные туманы."Температура воздуха 18 декабря: ночью минус 38-43 градуса, днем - минус 35-40 градусов на северо-востоке, на севере ночью и днем минус 43-48. 19 декабря ночью минус 43-48, днем минус 38-43 на северо-востоке, в низинах ночью и днем минус 50-55; на юге, юго-западе, севере, при снеге ночью и днем минус 27-32 градусов", - говорится в сводке Якутского УГМС.

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/zima-1764106242.html

якутск

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общество, якутск