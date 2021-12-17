ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году
© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году и монетизации их творчества.
Сейчас в социальной сети 48 миллионов активных авторов — пользователей и пабликов. В 2021 году они опубликовали больше 5,6 млрд единиц контента, включая записи, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории. Сегодня ВКонтакте более 20 тысяч страниц с аудиторией больше 100 тысяч и 1 600 создателей контента с миллионной аудиторией.
В 2021 году начала работу платформа монетизации для создателей контента. Ее участники получают отчисления за то, что пользователи просматривают рекламные записи в сообществах и ленте новостей. По итогам первого года работы доход сообществ с таким контентом вырос на 33%. Самый большой доход паблика за месяц превысил 1,5 млн рублей.
Сейчас в социальной сети 48 миллионов активных авторов — пользователей и пабликов. В 2021 году они опубликовали больше 5,6 млрд единиц контента, включая записи, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории. Сегодня ВКонтакте более 20 тысяч страниц с аудиторией больше 100 тысяч и 1 600 создателей контента с миллионной аудиторией.
В 2021 году начала работу платформа монетизации для создателей контента. Ее участники получают отчисления за то, что пользователи просматривают рекламные записи в сообществах и ленте новостей. По итогам первого года работы доход сообществ с таким контентом вырос на 33%. Самый большой доход паблика за месяц превысил 1,5 млн рублей.
Один из инструментов монетизации контента — платформа VK Donut. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами. За 2021 год количество пабликов с VK Donut выросло в 2,2 раза, количество подписчиков, которые поддерживают авторов, — в 3 раза, количество донатов — в 3,5 раза. Самым щедрым за год стал донат размером 68 тысяч рублей.
В этом году ВКонтакте запустила программу монетизации видео. Администраторы сообществ получают отчисления с рекламы, которая показывается в их роликах. Благодаря этому суммарный доход администраторов сообществ-участников программы вырос до 50%. А количество видео, публикуемых в таких сообществах, увеличилось в 2 раза.
Весь год создателей контента поддерживала программа VK Talents. В 2021 году она выдала авторам уникального контента 255 призов и 12 грантов на общую сумму 1,8 млн рублей.
В 2021 году "Клипы" установили новый рекорд активности. Количество просмотров на платформе за сутки превысило 435 млн. За этот год в "Клипах" стало на 1 млн больше авторов. За пределами СНГ клипы чаще всего смотрели пользователи из Германии, а снимали — авторы из Китая.
В этом году ВКонтакте запустила программу монетизации видео. Администраторы сообществ получают отчисления с рекламы, которая показывается в их роликах. Благодаря этому суммарный доход администраторов сообществ-участников программы вырос до 50%. А количество видео, публикуемых в таких сообществах, увеличилось в 2 раза.
Весь год создателей контента поддерживала программа VK Talents. В 2021 году она выдала авторам уникального контента 255 призов и 12 грантов на общую сумму 1,8 млн рублей.
В 2021 году "Клипы" установили новый рекорд активности. Количество просмотров на платформе за сутки превысило 435 млн. За этот год в "Клипах" стало на 1 млн больше авторов. За пределами СНГ клипы чаще всего смотрели пользователи из Германии, а снимали — авторы из Китая.