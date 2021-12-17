Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/vkontakte-1764229357.html
ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году
ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году - РИА Новости, 17.12.2021
ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году
ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году и монетизации их творчества.Сейчас в социальной сети 48 миллионов активных авторов — пользователей и... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:52
2021-12-17T13:52
технологии
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053915_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_e006492ca3eadd2df2aa41502273203a.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году и монетизации их творчества.Сейчас в социальной сети 48 миллионов активных авторов — пользователей и пабликов. В 2021 году они опубликовали больше 5,6 млрд единиц контента, включая записи, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории. Сегодня ВКонтакте более 20 тысяч страниц с аудиторией больше 100 тысяч и 1 600 создателей контента с миллионной аудиторией.В 2021 году начала работу платформа монетизации для создателей контента. Ее участники получают отчисления за то, что пользователи просматривают рекламные записи в сообществах и ленте новостей. По итогам первого года работы доход сообществ с таким контентом вырос на 33%. Самый большой доход паблика за месяц превысил 1,5 млн рублей.Один из инструментов монетизации контента — платформа VK Donut. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами. За 2021 год количество пабликов с VK Donut выросло в 2,2 раза, количество подписчиков, которые поддерживают авторов, — в 3 раза, количество донатов — в 3,5 раза. Самым щедрым за год стал донат размером 68 тысяч рублей.В этом году ВКонтакте запустила программу монетизации видео. Администраторы сообществ получают отчисления с рекламы, которая показывается в их роликах. Благодаря этому суммарный доход администраторов сообществ-участников программы вырос до 50%. А количество видео, публикуемых в таких сообществах, увеличилось в 2 раза.Весь год создателей контента поддерживала программа VK Talents. В 2021 году она выдала авторам уникального контента 255 призов и 12 грантов на общую сумму 1,8 млн рублей.В 2021 году "Клипы" установили новый рекорд активности. Количество просмотров на платформе за сутки превысило 435 млн. За этот год в "Клипах" стало на 1 млн больше авторов. За пределами СНГ клипы чаще всего смотрели пользователи из Германии, а снимали — авторы из Китая.
https://ria.ru/20211217/vkontakte-1764199365.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053915_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_e15eb8cce09bc4978480d0b8a53be16b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, вконтакте
13:52 17.12.2021
 

ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году

© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году и монетизации их творчества.

Сейчас в социальной сети 48 миллионов активных авторов — пользователей и пабликов. В 2021 году они опубликовали больше 5,6 млрд единиц контента, включая записи, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории. Сегодня ВКонтакте более 20 тысяч страниц с аудиторией больше 100 тысяч и 1 600 создателей контента с миллионной аудиторией.

В 2021 году начала работу платформа монетизации для создателей контента. Ее участники получают отчисления за то, что пользователи просматривают рекламные записи в сообществах и ленте новостей. По итогам первого года работы доход сообществ с таким контентом вырос на 33%. Самый большой доход паблика за месяц превысил 1,5 млн рублей.
Выставка Новогодние елки в ГУМе на Красной площади - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 12:23
Пользователи ВКонтакте назвали самые желанные подарки на Новый год
Один из инструментов монетизации контента — платформа VK Donut. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами. За 2021 год количество пабликов с VK Donut выросло в 2,2 раза, количество подписчиков, которые поддерживают авторов, — в 3 раза, количество донатов — в 3,5 раза. Самым щедрым за год стал донат размером 68 тысяч рублей.
В этом году ВКонтакте запустила программу монетизации видео. Администраторы сообществ получают отчисления с рекламы, которая показывается в их роликах. Благодаря этому суммарный доход администраторов сообществ-участников программы вырос до 50%. А количество видео, публикуемых в таких сообществах, увеличилось в 2 раза.

Весь год создателей контента поддерживала программа VK Talents. В 2021 году она выдала авторам уникального контента 255 призов и 12 грантов на общую сумму 1,8 млн рублей.

В 2021 году "Клипы" установили новый рекорд активности. Количество просмотров на платформе за сутки превысило 435 млн. За этот год в "Клипах" стало на 1 млн больше авторов. За пределами СНГ клипы чаще всего смотрели пользователи из Германии, а снимали — авторы из Китая.
 
ТехнологииВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Абонементы в фитнес-клубы в 2022 году подорожают, предупредил эксперт
02:50Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерство
02:42Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС
02:28В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния
Абонементы в фитнес-клубы в 2022 году подорожают, предупредил экспертАнтонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерствоАнтонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕСВ Раде заявили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом