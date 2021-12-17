https://ria.ru/20211217/vkontakte-1764229357.html

ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году

ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году - РИА Новости, 17.12.2021

ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году

ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году и монетизации их творчества.Сейчас в социальной сети 48 миллионов активных авторов — пользователей и... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:52

2021-12-17T13:52

2021-12-17T13:52

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году и монетизации их творчества.Сейчас в социальной сети 48 миллионов активных авторов — пользователей и пабликов. В 2021 году они опубликовали больше 5,6 млрд единиц контента, включая записи, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории. Сегодня ВКонтакте более 20 тысяч страниц с аудиторией больше 100 тысяч и 1 600 создателей контента с миллионной аудиторией.В 2021 году начала работу платформа монетизации для создателей контента. Ее участники получают отчисления за то, что пользователи просматривают рекламные записи в сообществах и ленте новостей. По итогам первого года работы доход сообществ с таким контентом вырос на 33%. Самый большой доход паблика за месяц превысил 1,5 млн рублей.Один из инструментов монетизации контента — платформа VK Donut. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами. За 2021 год количество пабликов с VK Donut выросло в 2,2 раза, количество подписчиков, которые поддерживают авторов, — в 3 раза, количество донатов — в 3,5 раза. Самым щедрым за год стал донат размером 68 тысяч рублей.В этом году ВКонтакте запустила программу монетизации видео. Администраторы сообществ получают отчисления с рекламы, которая показывается в их роликах. Благодаря этому суммарный доход администраторов сообществ-участников программы вырос до 50%. А количество видео, публикуемых в таких сообществах, увеличилось в 2 раза.Весь год создателей контента поддерживала программа VK Talents. В 2021 году она выдала авторам уникального контента 255 призов и 12 грантов на общую сумму 1,8 млн рублей.В 2021 году "Клипы" установили новый рекорд активности. Количество просмотров на платформе за сутки превысило 435 млн. За этот год в "Клипах" стало на 1 млн больше авторов. За пределами СНГ клипы чаще всего смотрели пользователи из Германии, а снимали — авторы из Китая.

https://ria.ru/20211217/vkontakte-1764199365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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