https://ria.ru/20211217/velikobritaniya-1764322352.html

Россия запретила въезд семи гражданам Великобритании

Россия запретила въезд семи гражданам Великобритании - РИА Новости, 17.12.2021

Россия запретила въезд семи гражданам Великобритании

Москва в ответ на санкции Лондона против семи российских граждан из-за дела Алексея Навального запретила соразмерному числу граждан Великобритании въезд в... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T20:19

2021-12-17T20:19

2021-12-17T20:25

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва в ответ на санкции Лондона против семи российских граждан из-за дела Алексея Навального запретила соразмерному числу граждан Великобритании въезд в Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в августе 2021 года объявило о введении в рамках национального санкционного режима персональных рестрикций в отношении семи граждан России из-за якобы их "прямой ответственности за отравление Навального".Москва считает этот шаг очередным ничем не обоснованным антироссийский выпадом Лондона и практическим подтверждением намерения правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах, отметила официальный представитель ведомства."В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.По ее словам, в России вынуждены констатировать, что последовательное раскручивание британскими властями санкционного маховика сводит на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло."Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", - добавила Захарова.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20211215/navalnyy-1763772611.html

https://ria.ru/20211217/navalnyy-1764305329.html

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