https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764281531.html
Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации накануне праздников
Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации накануне праздников - РИА Новости, 17.12.2021
Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации накануне праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации накануне новогодних праздников. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:03
2021-12-17T17:03
2021-12-17T17:03
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115621_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_3e417c509a71668f6714c440c95a5647.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации накануне новогодних праздников."Накануне новогодних каникул мы призываем все регионы мобилизоваться и нарастить темпы вакцинации", - приводят слова вице-премьера РФ в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20211217/immunitet-1764281344.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115621_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_17d205eea4f081913b024af259f7187b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации накануне праздников
Вице-премьер Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации накануне праздников