https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764281531.html

Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации накануне праздников

Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации накануне праздников - РИА Новости, 17.12.2021

Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации накануне праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации накануне новогодних праздников. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:03

2021-12-17T17:03

2021-12-17T17:03

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации накануне новогодних праздников."Накануне новогодних каникул мы призываем все регионы мобилизоваться и нарастить темпы вакцинации", - приводят слова вице-премьера РФ в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20211217/immunitet-1764281344.html

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2021

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19