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Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии
Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии - РИА Новости, 17.12.2021
Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский солдат попросил политического убежища у Минска. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:03
2021-12-17T18:40
белоруссия
польша
в мире
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский солдат попросил политического убежища у Минска."Вчера, 16 декабря, в 17:50 &lt;...&gt; в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения", — говорится в Тelegram-канале белорусского ведомства.Причиной просьбы о политубежище стало несогласие с политикой Варшавы во время миграционного кризиса и негуманное обращение с беженцами.Мужчина рассказал, что служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Ее части перебросили на границу с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек разбили лагерь вблизи заграждений. Они не раз пробовали прорвать кордон, их попытки пресекали силовики. При этом польская сторона применяла водометы и слезоточивый газ, а в пограничной полосе неоднократно находили тела погибших мигрантов. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
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белоруссия, польша, в мире, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:03 17.12.2021 (обновлено: 18:40 17.12.2021)
 
Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии

Погранкомитет Белоруссии заявил о попросившем убежища польском военнослужащем

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
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МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский солдат попросил политического убежища у Минска.
"Вчера, 16 декабря, в 17:50 <...> в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения", — говорится в Тelegram-канале белорусского ведомства.
Причиной просьбы о политубежище стало несогласие с политикой Варшавы во время миграционного кризиса и негуманное обращение с беженцами.
Мужчина рассказал, что служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Ее части перебросили на границу с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек разбили лагерь вблизи заграждений. Они не раз пробовали прорвать кордон, их попытки пресекали силовики. При этом польская сторона применяла водометы и слезоточивый газ, а в пограничной полосе неоднократно находили тела погибших мигрантов. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
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БелоруссияПольшаВ миреГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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