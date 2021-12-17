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Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии

Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии - РИА Новости, 17.12.2021

Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский солдат попросил политического убежища у Минска. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:03

2021-12-17T11:03

2021-12-17T18:40

белоруссия

польша

в мире

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский солдат попросил политического убежища у Минска."Вчера, 16 декабря, в 17:50 <...> в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения", — говорится в Тelegram-канале белорусского ведомства.Причиной просьбы о политубежище стало несогласие с политикой Варшавы во время миграционного кризиса и негуманное обращение с беженцами.Мужчина рассказал, что служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Ее части перебросили на границу с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек разбили лагерь вблизи заграждений. Они не раз пробовали прорвать кордон, их попытки пресекали силовики. При этом польская сторона применяла водометы и слезоточивый газ, а в пограничной полосе неоднократно находили тела погибших мигрантов. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.

https://ria.ru/20211213/bezhentsy-1763447956.html

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белоруссия, польша, в мире, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии