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Планов переводить школьников на дистант пока нет, сообщил Кравцов

Планов переводить школьников на дистант пока нет, сообщил Кравцов - РИА Новости, 17.12.2021

Планов переводить школьников на дистант пока нет, сообщил Кравцов

Власти РФ пока не планируют продлевать новогодние каникулы или переводить школьников на дистанционный режим обучения, заявил РИА Новости глава Министерства... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:03

2021-12-17T14:03

2021-12-17T14:17

общество

сергей кравцов

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти РФ пока не планируют продлевать новогодние каникулы или переводить школьников на дистанционный режим обучения, заявил РИА Новости глава Министерства просвещения Сергей Кравцов."Пока таких планов нет", - сказал Кравцов в ответ на соответствующий вопрос.

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общество, сергей кравцов, россия, сн_образование, социальный навигатор