https://ria.ru/20211217/shkola-1764233794.html
Планов переводить школьников на дистант пока нет, сообщил Кравцов
Планов переводить школьников на дистант пока нет, сообщил Кравцов - РИА Новости, 17.12.2021
Планов переводить школьников на дистант пока нет, сообщил Кравцов
Власти РФ пока не планируют продлевать новогодние каникулы или переводить школьников на дистанционный режим обучения, заявил РИА Новости глава Министерства... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:03
2021-12-17T14:03
2021-12-17T14:17
общество
сергей кравцов
россия
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_0:99:2968:1768_1920x0_80_0_0_51d496935c7de0db9d6d170373a0b979.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти РФ пока не планируют продлевать новогодние каникулы или переводить школьников на дистанционный режим обучения, заявил РИА Новости глава Министерства просвещения Сергей Кравцов."Пока таких планов нет", - сказал Кравцов в ответ на соответствующий вопрос.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_10b5c1ae59b0ff966712f7bffd5c123f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, россия, сн_образование, социальный навигатор
14:03 17.12.2021 (обновлено: 14:17 17.12.2021)
Планов переводить школьников на дистант пока нет, сообщил Кравцов
Глава Минпросвещения Кравцов: планов переводить школьников на дистант нет