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В Москве образовались девятибалльные пробки
В Москве образовались девятибалльные пробки - РИА Новости, 17.12.2021
В Москве образовались девятибалльные пробки
Движение в Москве на 17.00 в пятницу уже оценивается в 9 баллов , сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:23
2021-12-17T17:23
москва
авто
мкад
россия
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Движение в Москве на 17.00 в пятницу уже оценивается в 9 баллов , сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение в Москве на 17:00 оценивается в 9 баллов. В ближайшие часы движение будет сильно затруднено. Личные автомобили едут со средней скоростью - 24 километра в час , автобусы - 28 километров в час. Основная причина высокой загруженности — начало периода предпраздничных поездок в торговые центры и строительные работы, из-за которых ограничено движение",- говорится в сообщении.Основные затруднения сейчас наблюдаются на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре.Строительные работы, из-за которых ограничено движение, ведутся: на МКАД, 90-й километр, внутренняя сторона, МКАД, 85-й километр, внутренняя сторона, на Проспекте Мира, д. 198, на ТТК, Рижская эстакада, внутренняя сторона, на Лужнецкой эстакаде внешняя сторона и на Волгоградском проспекте д.45."Движение станет свободней после 20 часов. Рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.
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москва
россия
садовое кольцо (москва)
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москва, авто, мкад, россия, садовое кольцо (москва)
17:23 17.12.2021
 
В Москве образовались девятибалльные пробки

Пробки в Москве оцениваются в девять баллов, в ближайшие часы движение будет затруднено

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Движение в Москве на 17.00 в пятницу уже оценивается в 9 баллов , сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение в Москве на 17:00 оценивается в 9 баллов. В ближайшие часы движение будет сильно затруднено. Личные автомобили едут со средней скоростью - 24 километра в час , автобусы - 28 километров в час. Основная причина высокой загруженности — начало периода предпраздничных поездок в торговые центры и строительные работы, из-за которых ограничено движение",- говорится в сообщении.
Основные затруднения сейчас наблюдаются на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре.
Строительные работы, из-за которых ограничено движение, ведутся: на МКАД, 90-й километр, внутренняя сторона, МКАД, 85-й километр, внутренняя сторона, на Проспекте Мира, д. 198, на ТТК, Рижская эстакада, внутренняя сторона, на Лужнецкой эстакаде внешняя сторона и на Волгоградском проспекте д.45.
"Движение станет свободней после 20 часов. Рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
15:59
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МоскваАвтоМКАДРоссияСадовое кольцо (Москва)
 
 
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