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В Москве образовались девятибалльные пробки

В Москве образовались девятибалльные пробки - РИА Новости, 17.12.2021

В Москве образовались девятибалльные пробки

Движение в Москве на 17.00 в пятницу уже оценивается в 9 баллов , сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:23

2021-12-17T17:23

2021-12-17T17:23

москва

авто

мкад

россия

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Движение в Москве на 17.00 в пятницу уже оценивается в 9 баллов , сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение в Москве на 17:00 оценивается в 9 баллов. В ближайшие часы движение будет сильно затруднено. Личные автомобили едут со средней скоростью - 24 километра в час , автобусы - 28 километров в час. Основная причина высокой загруженности — начало периода предпраздничных поездок в торговые центры и строительные работы, из-за которых ограничено движение",- говорится в сообщении.Основные затруднения сейчас наблюдаются на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре.Строительные работы, из-за которых ограничено движение, ведутся: на МКАД, 90-й километр, внутренняя сторона, МКАД, 85-й километр, внутренняя сторона, на Проспекте Мира, д. 198, на ТТК, Рижская эстакада, внутренняя сторона, на Лужнецкой эстакаде внешняя сторона и на Волгоградском проспекте д.45."Движение станет свободней после 20 часов. Рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211217/dorogi-1764266331.html

москва

россия

садовое кольцо (москва)

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москва, авто, мкад, россия, садовое кольцо (москва)