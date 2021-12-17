https://ria.ru/20211217/peregovory-1764238542.html

Россия предложила США провести переговоры по безопасности в Женеве

Россия предложила США провести переговоры по безопасности в Женеве - РИА Новости, 17.12.2021

Россия предложила США провести переговоры по безопасности в Женеве

Москва уже предложила в качестве площадки Женеву для переговоров с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:20

2021-12-17T14:20

2021-12-17T14:30

сша

женева (город)

россия

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва уже предложила в качестве площадки Женеву для переговоров с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Американцам в этой связи уже предложена Женева, чтобы запустить эти важнейшие переговоры на базе, на основе, на платформе тех двух проектов документов, которые у вас имеются и которые мы рассчитываем продвигать, ожидая конструктивного отклика со стороны США", - заявил Рябков в ходе брифинга.

https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764241900.html

сша

женева (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, женева (город), россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)