https://ria.ru/20211217/peregovory-1764238542.html
Россия предложила США провести переговоры по безопасности в Женеве
Россия предложила США провести переговоры по безопасности в Женеве - РИА Новости, 17.12.2021
Россия предложила США провести переговоры по безопасности в Женеве
Москва уже предложила в качестве площадки Женеву для переговоров с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:20
2021-12-17T14:20
2021-12-17T14:30
сша
женева (город)
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва уже предложила в качестве площадки Женеву для переговоров с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Американцам в этой связи уже предложена Женева, чтобы запустить эти важнейшие переговоры на базе, на основе, на платформе тех двух проектов документов, которые у вас имеются и которые мы рассчитываем продвигать, ожидая конструктивного отклика со стороны США", - заявил Рябков в ходе брифинга.
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сша, женева (город), россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:20 17.12.2021 (обновлено: 14:30 17.12.2021)
Россия предложила США провести переговоры по безопасности в Женеве
Рябков: Россия предложила США провести переговоры по безопасности в Женеве