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Омикрон-штамм быстрее распространяется, это очевидно, заявил Путин
Омикрон-штамм быстрее распространяется, это очевидно, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2021
Омикрон-штамм быстрее распространяется, это очевидно, заявил Путин
Штамм коронавируса "омикрон" быстрее распространяется, это уже очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:36
2021-12-17T15:36
2021-12-17T15:36
распространение коронавируса
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владимир путин
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россия
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" быстрее распространяется, это уже очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются, заявил президент РФ Владимир Путин."Как говорят специалисты, штамм "омикрон" быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня. Поэтому требования к ревакцинации повышаются", - сказал Путин на съезде РСПП.
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Омикрон-штамм быстрее распространяется, это очевидно, заявил Путин
Президент Путин: омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее, это уже очевидно