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Омикрон-штамм быстрее распространяется, это очевидно, заявил Путин

Омикрон-штамм быстрее распространяется, это очевидно, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2021

Омикрон-штамм быстрее распространяется, это очевидно, заявил Путин

Штамм коронавируса "омикрон" быстрее распространяется, это уже очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:36

2021-12-17T15:36

2021-12-17T15:36

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" быстрее распространяется, это уже очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются, заявил президент РФ Владимир Путин."Как говорят специалисты, штамм "омикрон" быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня. Поэтому требования к ревакцинации повышаются", - сказал Путин на съезде РСПП.

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