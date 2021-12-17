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Голикова прокомментировала слова главы РАН о рукотворности омикрон-штамма
Голикова прокомментировала слова главы РАН о рукотворности омикрон-штамма - РИА Новости, 17.12.2021
Голикова прокомментировала слова главы РАН о рукотворности омикрон-штамма
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала предположение главы РАН Александра Сергеева о том, что новый омикрон-штамм коронавируса имеет искусственное... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:57
2021-12-17T14:57
2021-12-17T14:57
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
российская академия наук
здоровье - общество
александр сергеев (ран)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала предположение главы РАН Александра Сергеева о том, что новый омикрон-штамм коронавируса имеет искусственное происхождение, по ее словам, это личное мнение ученого."Рукотворное происхождение… Это его (Сергеева) мнение", - сказала Голикова.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в заявлении ВОЗ.
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Голикова прокомментировала слова главы РАН о рукотворности омикрон-штамма
Вице-премьер Голикова: рукотворность омикрон-штамма — личное мнение главы РАН Сергеева