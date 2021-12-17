https://ria.ru/20211217/omikron-1764243078.html

Россия готова поделиться наработками по омикрон-штамму, заявил Путин

Россия готова поделиться наработками по омикрон-штамму, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2021

Россия готова поделиться наработками по омикрон-штамму, заявил Путин

Россия на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" готова поделиться своими наработками с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:31

2021-12-17T14:31

2021-12-17T16:09

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" готова поделиться своими наработками с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы можем поделиться уже имеющимися препаратами, имею в виду бустерной вакцинацией, в том числе с европейскими странами, если у них такая необходимость и желание", - добавил Путин, говоря о том, что, скорее всего, "Спутник V" более эффективен от штамма "омикрон", чем заграничные вакцины."Мы можем поделиться уже имеющимися препаратами, имею в виду бустерной вакцинацией, в том числе с европейскими странами, если у них такая необходимость и желание", - добавил Путин, говоря о том, что, скорее всего, "Спутник V" более эффективен от штамма "омикрон", чем заграничные вакцины.

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2021

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