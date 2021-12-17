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Путин поручил ускорить ликвидацию цифрового неравенства регионов
Путин поручил ускорить ликвидацию цифрового неравенства регионов - РИА Новости, 17.12.2021
Путин поручил ускорить ликвидацию цифрового неравенства регионов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить решение вопросов с ликвидацией цифрового неравенства регионов. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:21
2021-12-17T17:23
общество
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить решение вопросов с ликвидацией цифрового неравенства регионов."Что касается устранения цифрового неравенства в региональном измерении, я полностью с вами согласен... У правительства здесь есть определенные планы, сроки… Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Поэтому я считаю, что у правительства есть еще одно поручение - подумать и предложить инструменты для решения вопросов по устранению цифрового неравенства", - сказал Путин на съезде РСПП, комментируя предложение ускорить эту работу.Он добавил, что основные задачи по этой проблематике можно решить к 2024-2025 годам.
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общество, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
16:21 17.12.2021 (обновлено: 17:23 17.12.2021)
 
Путин поручил ускорить ликвидацию цифрового неравенства регионов

Путин поручил ускорить решение вопросов с ликвидацией цифрового неравенства регионов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить решение вопросов с ликвидацией цифрового неравенства регионов.
"Что касается устранения цифрового неравенства в региональном измерении, я полностью с вами согласен... У правительства здесь есть определенные планы, сроки… Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Поэтому я считаю, что у правительства есть еще одно поручение - подумать и предложить инструменты для решения вопросов по устранению цифрового неравенства", - сказал Путин на съезде РСПП, комментируя предложение ускорить эту работу.
Он добавил, что основные задачи по этой проблематике можно решить к 2024-2025 годам.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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ОбществоВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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