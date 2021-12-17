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В Киеве призвали Россию уважать суверенитет Украины
В Киеве призвали Россию уважать суверенитет Украины - РИА Новости, 17.12.2021
В Киеве призвали Россию уважать суверенитет Украины
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя распространенные МИД РФ проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T21:45
2021-12-17T21:45
в мире
киев
сша
нато
мид украины
россия
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя распространенные МИД РФ проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности, заявил, что только НАТО и сама Украина вправе решать вектор дальнейшего развития их отношений.МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."В министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на распространенные МИД Российской Федерации российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых "гарантиях безопасности"… Только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в альянсе", - заявил Николенко в комментарии агентству УНИАН.По его словам, вопрос развития отношений с иностранными государствами является исключительно суверенным правом Украины, в том числе когда речь идет о военном сотрудничестве."Подчеркиваем общепризнанный факт - главной проблемой безопасности в евроатлантическом пространстве сейчас является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границ Украины и на ее оккупированных территориях. Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте", - добавил Николенко.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Также спикер МИД вспомнил о минских соглашениях."В связи с этим призываем Россию, в качестве первых конструктивных шагов для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня, и уже сейчас начать выполнение минских договоренностей и договоренностей лидеров "нормандского формата", в том числе общих согласованных выводов саммита "нормандской четверки" 2019 года. Выводов, которые касаются, прежде всего, неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств, продолжения процесса разминирования, выполнения политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита, открытия и обеспечения надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведения последующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками", - подытожил Николенко.Россия неоднократно указывала, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва неоднократно заявляла, что Киев сам не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211217/dogovor-1764282190.html
https://ria.ru/20211217/peregovory-1764279989.html
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в мире, киев, сша, нато, мид украины, россия
21:45 17.12.2021
 
В Киеве призвали Россию уважать суверенитет Украины

Представитель МИД Украины Николенко призвал Россию не вмешиваться в отношения Киева и НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя распространенные МИД РФ проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности, заявил, что только НАТО и сама Украина вправе решать вектор дальнейшего развития их отношений.
МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17:05
Эксперт объяснил, почему США не подпишут договор о гарантиях безопасности
"В министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на распространенные МИД Российской Федерации российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых "гарантиях безопасности"… Только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в альянсе", - заявил Николенко в комментарии агентству УНИАН.
По его словам, вопрос развития отношений с иностранными государствами является исключительно суверенным правом Украины, в том числе когда речь идет о военном сотрудничестве.
"Подчеркиваем общепризнанный факт - главной проблемой безопасности в евроатлантическом пространстве сейчас является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границ Украины и на ее оккупированных территориях. Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте", - добавил Николенко.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Также спикер МИД вспомнил о минских соглашениях.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
16:56
В НАТО ответили на предложения России по гарантиям безопасности
"В связи с этим призываем Россию, в качестве первых конструктивных шагов для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня, и уже сейчас начать выполнение минских договоренностей и договоренностей лидеров "нормандского формата", в том числе общих согласованных выводов саммита "нормандской четверки" 2019 года. Выводов, которые касаются, прежде всего, неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств, продолжения процесса разминирования, выполнения политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита, открытия и обеспечения надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведения последующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками", - подытожил Николенко.
Россия неоднократно указывала, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва неоднократно заявляла, что Киев сам не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
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