https://ria.ru/20211217/mirimskaya-1764310109.html

Суд арестовал главу банка БКФ Миримскую

Суд арестовал главу банка БКФ Миримскую - РИА Новости, 17.12.2021

Суд арестовал главу банка БКФ Миримскую

Басманный районный суд Москвы арестовал председателя совета директоров Банка корпоративного финансирования Ольгу Миримскую по делу о взяточничестве, сообщили... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:57

2021-12-17T18:57

2021-12-17T19:57

происшествия

москва

ольга миримская

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал председателя совета директоров Банка корпоративного финансирования Ольгу Миримскую по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Миримской меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — сказал собеседник агентства.Предпринимательницу обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК России).Суд также арестовал следователя Юрия Носова, которому, предположительно, и давала взятку Миримская.По данным "Коммерсанта", дело возбудили несколько лет назад за попытку дать взятку руководству Пресненского районного суда Москвы, который рассматривал имущественный спор между Миримской и ее бывшим мужем Алексеем Голубовичем — основателем и управляющим директором компании Arbat Capital. Кроме того, в газете узнали, что финансист в 2019 году получила гражданство Израиля.Ряд СМИ также писали, что предпринимательница проходит по делу о даче взятки в два миллиона рублей следователю Юрию Носову.Миримская ранее занимала должность гендиректора ОАО "Русский продукт". В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в сто миллионов долларов.

https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html

https://ria.ru/20211122/krym-1760163732.html

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происшествия, москва, ольга миримская, россия