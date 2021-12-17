https://ria.ru/20211217/michurin-1764173959.html
Умер Герой Советского Союза, ветеран советско-финской войны Василий Мичурин
Умер Герой Советского Союза, ветеран советско-финской войны Василий Мичурин - РИА Новости, 17.12.2021
Умер Герой Советского Союза, ветеран советско-финской войны Василий Мичурин
Старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин скончался в Белоруссии на 106-м году жизни, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:36
2021-12-17T10:36
2021-12-17T10:39
в мире
ссср
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
советско-финская война (1939—1940)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764174359_0:17:1352:778_1920x0_80_0_0_b123cbd8e75f1ab46a92f2d185c17973.jpg
МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин скончался в Белоруссии на 106-м году жизни, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики."Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, полковника в отставке Мичурина Василия Сергеевича в связи с его смертью. Василий Сергеевич скончался на 106-м году жизни", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Полковник в отставке Мичурин был участником советско-финской и Великой Отечественной войн."Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь", - подчеркивается в сообщении.Звания Героя Советского Союза Мичурин удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940 года. Он участвовал в обороне Минска, Могилева, в боях за Кенигсберг и Берлин. Среди его наград – также два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медаль "За боевые заслуги".
https://ria.ru/20211020/veteran-1755440967.html
ссср
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764174359_58:0:1258:900_1920x0_80_0_0_b69d5d90b6bd290a43aea227f9a8efba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ссср, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), советско-финская война (1939—1940)
10:36 17.12.2021 (обновлено: 10:39 17.12.2021)
Умер Герой Советского Союза, ветеран советско-финской войны Василий Мичурин
В Белоруссии на 106-м году жизни умер Герой Советского Союза Василий Мичурин