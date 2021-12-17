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Умер Герой Советского Союза, ветеран советско-финской войны Василий Мичурин
Умер Герой Советского Союза, ветеран советско-финской войны Василий Мичурин - РИА Новости, 17.12.2021
Умер Герой Советского Союза, ветеран советско-финской войны Василий Мичурин
Старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин скончался в Белоруссии на 106-м году жизни, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:36
2021-12-17T10:39
в мире
ссср
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
советско-финская война (1939—1940)
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МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин скончался в Белоруссии на 106-м году жизни, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики."Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, полковника в отставке Мичурина Василия Сергеевича в связи с его смертью. Василий Сергеевич скончался на 106-м году жизни", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Полковник в отставке Мичурин был участником советско-финской и Великой Отечественной войн."Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь", - подчеркивается в сообщении.Звания Героя Советского Союза Мичурин удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940 года. Он участвовал в обороне Минска, Могилева, в боях за Кенигсберг и Берлин. Среди его наград – также два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медаль "За боевые заслуги".
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в мире, ссср, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), советско-финская война (1939—1940)
10:36 17.12.2021 (обновлено: 10:39 17.12.2021)
 
Умер Герой Советского Союза, ветеран советско-финской войны Василий Мичурин

В Белоруссии на 106-м году жизни умер Герой Советского Союза Василий Мичурин

© Sputnik / Виктор ТолочкоВасилий Мичурин
Василий Мичурин - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин скончался в Белоруссии на 106-м году жизни, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.
"Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, полковника в отставке Мичурина Василия Сергеевича в связи с его смертью. Василий Сергеевич скончался на 106-м году жизни", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьВасилий Мичурин
Василий Мичурин - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Василий Мичурин
Полковник в отставке Мичурин был участником советско-финской и Великой Отечественной войн.
"Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь", - подчеркивается в сообщении.
Звания Героя Советского Союза Мичурин удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940 года. Он участвовал в обороне Минска, Могилева, в боях за Кенигсберг и Берлин. Среди его наград – также два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медаль "За боевые заслуги".
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