https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764279466.html

Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину

Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину - РИА Новости, 17.12.2021

Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен покидать Украину и сейчас не общается с... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:55

2021-12-17T16:55

2021-12-17T16:55

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тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен покидать Украину и сейчас не общается с президентом РФ Владимиром Путиным.В пятницу Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест Медведчуку. Печерский районный суд Киева ранее отправил политика под круглосуточный домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение и настаивала на аресте Медведчука. В начале заседания Киевского апелляционного суда судья объявил, что будет рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры, а также апелляционные жалобы защитников.По словам Медведчука, суд должен был отказать в удовлетворении апелляции как обвинению, так и защите, поскольку мера пресечения в виде содержания под домашним арестом не может применяться более шести месяцев, которые истекли в ноябре. Он считает, что нынешнее решение суда незаконным."Я никуда отсюда, из Украины, никуда и никогда и ни от кого бежать не буду. Быстрее убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю и что я делаю", - сказал Медведчук журналистам после заседания суда.Он также отметил, что не общается с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я не общаюсь с президентом РФ Путиным, так как нахожусь под домашним арестом", - сказал Медведчук.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764272791.html

https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764268612.html

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в мире, украина, киев, владимир путин, служба безопасности украины, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, россия