Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину
Украинский политик Медведчук заявил, что не планирует покидать страну
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен покидать Украину и сейчас не общается с президентом РФ Владимиром Путиным.
В пятницу Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест Медведчуку. Печерский районный суд Киева ранее отправил политика под круглосуточный домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение и настаивала на аресте Медведчука. В начале заседания Киевского апелляционного суда судья объявил, что будет рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры, а также апелляционные жалобы защитников.
По словам Медведчука, суд должен был отказать в удовлетворении апелляции как обвинению, так и защите, поскольку мера пресечения в виде содержания под домашним арестом не может применяться более шести месяцев, которые истекли в ноябре. Он считает, что нынешнее решение суда незаконным.
"Я никуда отсюда, из Украины, никуда и никогда и ни от кого бежать не буду. Быстрее убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю и что я делаю", - сказал Медведчук журналистам после заседания суда.
Он также отметил, что не общается с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я не общаюсь с президентом РФ Путиным, так как нахожусь под домашним арестом", - сказал Медведчук.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.