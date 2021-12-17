Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764279466.html
Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину
Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину - РИА Новости, 17.12.2021
Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен покидать Украину и сейчас не общается с... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:55
2021-12-17T16:55
в мире
украина
киев
владимир путин
служба безопасности украины
виктор медведчук
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748316877_0:0:2881:1621_1920x0_80_0_0_c84e27a2399c81e908d7caa42fcd2729.jpg
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен покидать Украину и сейчас не общается с президентом РФ Владимиром Путиным.В пятницу Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест Медведчуку. Печерский районный суд Киева ранее отправил политика под круглосуточный домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение и настаивала на аресте Медведчука. В начале заседания Киевского апелляционного суда судья объявил, что будет рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры, а также апелляционные жалобы защитников.По словам Медведчука, суд должен был отказать в удовлетворении апелляции как обвинению, так и защите, поскольку мера пресечения в виде содержания под домашним арестом не может применяться более шести месяцев, которые истекли в ноябре. Он считает, что нынешнее решение суда незаконным."Я никуда отсюда, из Украины, никуда и никогда и ни от кого бежать не буду. Быстрее убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю и что я делаю", - сказал Медведчук журналистам после заседания суда.Он также отметил, что не общается с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я не общаюсь с президентом РФ Путиным, так как нахожусь под домашним арестом", - сказал Медведчук.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764272791.html
https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764268612.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748316877_0:0:2542:1906_1920x0_80_0_0_24de805fe32881e9a3762e5e39bc138b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир путин, служба безопасности украины, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
16:55 17.12.2021
 
Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину

Украинский политик Медведчук заявил, что не планирует покидать страну

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен покидать Украину и сейчас не общается с президентом РФ Владимиром Путиным.
В пятницу Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест Медведчуку. Печерский районный суд Киева ранее отправил политика под круглосуточный домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение и настаивала на аресте Медведчука. В начале заседания Киевского апелляционного суда судья объявил, что будет рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры, а также апелляционные жалобы защитников.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 16:23
Медведчук высказался против любых переворотов и революций
По словам Медведчука, суд должен был отказать в удовлетворении апелляции как обвинению, так и защите, поскольку мера пресечения в виде содержания под домашним арестом не может применяться более шести месяцев, которые истекли в ноябре. Он считает, что нынешнее решение суда незаконным.
"Я никуда отсюда, из Украины, никуда и никогда и ни от кого бежать не буду. Быстрее убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю и что я делаю", - сказал Медведчук журналистам после заседания суда.
Он также отметил, что не общается с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я не общаюсь с президентом РФ Путиным, так как нахожусь под домашним арестом", - сказал Медведчук.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 16:07
Медведчук готов сдать мандат ради проведения досрочных выборов в Раду
 
В миреУкраинаКиевВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныВиктор МедведчукТарас КозакОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28В Раде предположили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
Лента новостейМолния
В Раде предположили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"