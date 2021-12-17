https://ria.ru/20211217/medvedchuk-1764272791.html

Медведчук высказался против любых переворотов и революций

Медведчук высказался против любых переворотов и революций - РИА Новости, 17.12.2021

Медведчук высказался против любых переворотов и революций

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что категорически против любых переворотов и революций. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:23

2021-12-17T16:23

2021-12-17T16:24

в мире

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что категорически против любых переворотов и революций.Президент Владимир Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело. Первого декабря в Киеве прошло два митинга – предпринимателей и недовольных политикой Зеленского, но госпереворота не произошло.Он отметил, что после "оранжевой революции" в 2004 году Украина упала в своем экономическом и социальном развитии. Второе падение страны было после евромайдана в 2013-2014 годах. "Я нормальный человек, живу и хочу жить в этой стране, здесь живут мои дети, моя семья, здесь похоронены мои родители. Я хочу, чтобы мы жили в нормальной стране", - сказал Медведчук.Так называемый "первый майдан", который еще называют "оранжевой революцией", развернулся на Украине в 2004 году, когда сторонники экс-президента Украины Виктора Ющенко, тогда еще кандидата от оппозиции на президентских выборах, вышли на протест, считая итоги этих выборов сфальсифицированными. Символом, под которым объединились сторонники оппозиции, стал оранжевый цвет, который присутствовал в элементах одежды или аксессуарах.В ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

https://ria.ru/20191122/1561395540.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/ukraina-1750949777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь